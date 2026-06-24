Stingas sugrįžo į Vilnių: tūkstančiai gerbėjų šėlo koncerte po atviru dangumi

Vasariška šiluma, šventinė Joninių išvakarių nuotaika sukūrė ypatingą atmosferą viename laukiamiausių šios vasaros muzikinių renginių. Publika turėjo išskirtinę galimybę gyvai išgirsti pasaulinio turo „STING 3.0“ programą, kurioje skambėjo garsiausi kūriniai iš beveik penkis dešimtmečius trunkančios atlikėjo karjeros. Stingas pademonstravo ir savo lietuvių kalbos žinias – ne tik pasisveikino, bet ir lietuviškai dėkojo visiems susirinkusiems.
Vilniuje Stingas pasirodė kartu su savo ilgamečiu kūrybiniu partneriu, gitaros virtuozu Dominic Miller ir būgnininku Chris Maas, grojusiu su grupėmis „Mumford & Sons“ bei atlikėja Maggie Rogers. Trijų muzikantų formatas suteikė naujų spalvų gerai pažįstamiems kūriniams ir leido atsiskleisti išskirtiniam muzikantų meistriškumui.
Vakaro metu Kalnų parke skambėjo tokie pasauliniai hitai kaip „Englishman In New York“, „Shape Of My Heart“, „Desert Rose“, „Fields Of Gold“, „Every Breath You Take“, „Message In A Bottle“ ir daugelis kitų kūrinių, tapusių neatsiejama pasaulinės muzikos istorijos dalimi.
Slavka – apie kirčius vatnikams, grasinimus ir nuo viešumo saugomą asmeninį gyvenimą
Koncerto vakarą pradėjo airių roko grupė „Dea Matrona“ iš Belfasto. Grupę sudarančios muzikantės Orláith Forsythe ir Mollie McGinn publiką pasitiko energingu pasirodymu, kuriame susipynė klasikinio roko tradicijos ir šiuolaikinis gitarinis skambesys. Nuo 2018-ųjų gyvuojantis duetas savo muzikinį kelią pradėjo grodamas gatvėse ir dalindamasis pasirodymų įrašais internete, o šiandien sėkmingai koncertuoja tarptautinėse scenose.
„STING 3.0“ turas žymi naują kūrybinį etapą legendinio atlikėjo karjeroje. Šiame projekte Stingas savo garsiausius kūrinius pristato nauju, trijų muzikantų ansamblio formatu, leidžiančiu dar labiau atsiskleisti dainų emocijai ir muzikinei kokybei. Turo įkvėptas buvo ir naujausias atlikėjo singlas „I Wrote Your Name (Upon My Heart)“, kurį įrašyti padėjo keturis „Grammy“ apdovanojimus pelnęs garso inžinierius Robert Orton.
Susiję straipsniai
Neseniai pasirodė ir koncertinis albumas „STING 3.0 LIVE“, kuriame įamžinti šio turo pasirodymai. Albume skamba gerbėjų pamėgti kūriniai, tarp jų – iki šiol niekada neišleista gyva dainos „Be Still My Beating Heart“ versija bei legendinė „Fragile“.
Stingo koncertą Vilniaus Kalnų parke pristatė didžiausias Baltijos šalių koncertų organizatorius „Live Nation Lietuva“.