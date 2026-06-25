L. Adomaitis atskleidė didžiausią vasaros koncerto paslaptį: kartu pasirodys ypatingas svečias

Ilgąjį savaitgalį, liepos 4 d., šeštadienį, dainininkas L. Adomaitis kartu su KTU akademiniu choru „Jaunystė“ surengs savo didžiausią vasaros koncertą pajūryje – Palangos koncertų salėje. Artėjant grandioziniam pasirodymui atlikėjas pagaliau atskleidė ilgai saugotą paslaptį – specialiuoju vakaro svečiu taps M. Jankavičius.
Du scenos grandai pirmą kartą gyvai atliks visiškai naują dainą „Žodžiai dangumi“, kuri oficialiai klausytojus pasieks tik liepos pabaigoje. Tačiau koncerto Palangoje žiūrovai turės išskirtinę galimybę šį kūrinį išgirsti anksčiau nei visi kiti.
„Su Manteliu esame geri draugai dar nuo 2002 metų, kai dalyvavome Baltijos šalių televizijos konkurse „Fizz Superstar“. Pagaliau sujungėme jėgas ir įrašėme tai, kas brendo visą tą laiką“, – pasakoja L. Adomaitis.
Slavka – apie kirčius vatnikams, grasinimus ir nuo viešumo saugomą asmeninį gyvenimą
Premjera taps dar ypatingesnė, nes Palangos koncertų salėje bei jos užkulisiuose bus filmuojamas šios dainos dokumentinio stiliaus vaizdo klipas. Todėl abu atlikėjai ragina gerbėjus pasipuošti ir aktyviai įsitraukti į premjeros akimirką.
Tačiau tai – tik dalis staigmenų, kurias L. Adomaitis paruošė savo klausytojams. Koncerte Palangoje skambės ir keli visiškai nauji kūriniai iš būsimo atlikėjo albumo. Vienas iš jų – nuotaikinga daina „O kur priedainis?“, kuri, pasak autoriaus, turi visas galimybes tapti publikos favoritu.
Susiję straipsniai
„Įtariu, kad šį kūrinį visa publika dainuos garsiau už mus. Tai vienas iš mano būsimo albumo perliukų. Nekantraujame jį pristatyti žmonėms“, – sako L. Adomaitis.
Išskirtiniame vakare skambės ir žymiausi atlikėjo hitai, lydintys jo daugiau nei trisdešimt metų trunkančią muzikinę karjerą: „Ar tu ją matei?“, „Lūpos kaip vyšnios“, „Vandenynai“, „Tavo spalvos“, „Aš pavydžiu sau“ bei daugelis kitų publikos pamėgtų kūrinių.
Dar vienu ypatingu vakaro akcentu taps bendras pasirodymas su KTU akademinio choro „Jaunystė“ vadove ir dirigente Danguole Beinaryte. Kartu jie atliks vieną jautriausių Lino repertuaro dainų „Laiko mašina“. Tai gana retas atvejis, kai maestro imasi solo dainininkės vaidmens.
„Tai bus ypač prabangus ir kokybiškas medus klausytojų ausims ir sieloms“, – šypsosi L. Adomaitis.
Didžiausi hitai, ilgai lauktos premjeros, įspūdingas šou, ypatingi svečiai ir nuoširdus bendravimas su publika – visa tai laukia jau liepos 4 dieną, šeštadienį, Palangos koncertų salėje, didžiausiame šios vasaros L. Adomaičio koncerte.
Linas AdomaitisMantas JankavičiusKoncertas
Rodyti daugiau žymių