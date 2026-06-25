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Natalija Bunkė pristato tai, ko laukė daugelis: „Patikėkite – nesnaudžiu“

2026 m. birželio 25 d. 11:19
Dainininkė Natalija Bunkė ir vėl turi staigmeną savo gerbėjams. Vos prasidėjus vasarai, scenos diva pristato naują dainą ir vaizdo klipą „Plėšrūnė“. Atlikėja tikisi, kad kūrinys ras kelią į klausytojų širdis ir taps vienu iš šios vasaros muzikinių palydovų, skambėsiančių automobiliuose, atostogų kelionėse ir vakarėliuose po atviru dangumi. N. Bunkė taip pat sutiko pasidalinti mintimis apie dainos gimimą ir kūrybinį procesą, rašoma pranešime žiniasklaidai.
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„Ši daina jau spėjo sulaukti pirmųjų įvertinimų – akyliausi gerbėjai jos fragmentus galėjo išgirsti viename vasariškame televizijos projekte. Labai tikiuosi, kad ją pamėgs ir platesnė auditorija. Esu iš tų atlikėjų, kuriems svarbu nuolat pasiūlyti kažką naujo – dainą, vaizdo klipą ar kitą kūrybinį sumanymą. Kasdien sulaukiu daugybės žinučių socialiniuose tinkluose su klausimu: „Kada nauja daina?“ Tad patikėkite – nesnaudžiu. Nuolat gyvenu kūryboje, ieškau naujų idėjų ir stengiuosi nustebinti savo klausytojus. Tikiuosi, kad ši premjera nepaliks abejingų“, – sako dainininkė.
Pasak N. Bunkės, „Plėšrūnė“ jai pirmiausia asocijuojasi su vasara, saule, laisve, atostogomis ir vidine pilnatve.
„Manau, visi sutiksime, kad vienas svarbiausių jausmų gyvenime yra jaustis pilnaverčiu žmogumi. Vis dėlto dažnai abejojame savimi, atidedame sprendimus vėlesniam laikui, laukiame tinkamesnės akimirkos ar palankesnių aplinkybių. Šia daina noriu priminti moterims, kad nereikia laukti. Reikia drįsti. Siekti savo tikslų, pildyti svajones, nebijoti būti stiprioms ir tapti savo gyvenimo plėšrūnėmis – tomis, kurios pačios renkasi kryptį ir kuria savo istoriją.

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Norėčiau, kad ši daina taptų mažu postūmiu žengti žingsnį ten, kur ilgai nedrįsote. Įsijunkite ją garsiau, įsiklausykite į žodžius, patikėkite savimi ir pradėkite veikti. Ne rytoj, ne kitą savaitę, o dabar. Tegul ši vasara tampa ta, kai pagaliau išpildysite bent vieną svajonę, kurią jau seniai nešiojatės širdyje. Galbūt tai bus ženklas pradėti kilti aukščiau ir pagaliau pasirinkti save“, – mintimis dalijasi atlikėja.
Prie dainininkės kūrinio prisidėjo muzikos prodiuseris, atlikėjas Stanislavas Stavickis–Stano, kuris padėjo sukurti naujajai dainai žodžius ir muziką, pasak N. Bunkės, visas kūrybinis procesas buvo smagi patirties, kuri įsimins ilgam.
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„Su Stano visuomet labai smagu kurti ir visada žinai, kad rezultatas pranoks lūkesčius. Patį vaizdo klipą filmavome Nidoje, ten taip pat norėjome įgyvendinti daugiau scenų, bet buvo tehcninių sunkumų pakelti drodą, tad teko suktis taip, kaip toje situacijoje galėjome geriausiai. Apskritai esu patenkinta rezultatu, tikiuosi jį įvertins ir klausytojai“, – kalbėjo ji.
Naująją Natalijos Bunkės dainą „Plėšrūnė“ jau nuo šiandien galima išgirsti visose populiariausiose muzikos platformose. Kartu pristatomas ir naujas vaizdo klipas, nufilmuotas vos prieš kelias dienas, kuriame atsiskleidžia vasariška kūrinio nuotaika ir jo siunčiama žinutė apie drąsą, pasitikėjimą savimi bei gyvenimą visu pajėgumu.
Natalija Bunkėnauja daina92 vasaros dienos

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