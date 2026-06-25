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Po 16 metų scenoje – netikėta žinia Irūnos ir Mariaus Jampolskio gerbėjams

2026 m. birželio 25 d. 17:45
Vienas ilgaamžiškiausių ir klausytojų mylimiausių Lietuvos duetų Irūna ir Marius Jampolskis pristato naują kūrinį „Vasara basakojė“ – dainą, kurioje telpa viskas, dėl ko taip laukiame šilčiausio metų laiko: saulė, laisvė, gera nuotaika bei noras bent trumpam pamiršti kasdienius rūpesčius, rašoma pranešime žiniasklaidai
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Irūna ir Marius Lietuvos muzikos scenoje išskirtiniu keliu kartu žengia jau 16 metų. Tai – vienintelis duetas, pelnęs net du auksinius mikrofonus projekte „Žvaigždžių duetai“, o jų atliekamos dainos ir šiandien skamba koncertuose, gražiausiose žmonių šventėse bei radijo eteryje.
Per ilgus metus scenoje susiformavęs tandemas išlieka plačiai atpažįstamas, artimas klausytojams ir nuolat papildantis lietuviškos popmuzikos repertuarą naujais kūriniais.
Naujausias dueto darbas – kūrinys „Vasara basakojė“ – pasižymi užvedančiu ritmu, nuotaikingu tekstu ir lengvai įsimenama melodija. Pasak Irūnos ir Mariaus, tai daina, gimusi iš noro sukurti geros nuotaikos lydimą vasaros garso takelį – tokį, kuris lydėtų tiek kasdienėse akimirkose, tiek ypatinguose vasaros prisiminimuose.

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Atlikėjai tikisi, kad kūrinys natūraliai įsilies į klausytojų vasaros grojaraščius ir taps dažnu palydovu kelionėse, šventėse ar jaukiuose vakarais su draugais.
Dainos muzikos ir teksto autorius – Deivydas Zvonkus, kurio vardas ne vienerius metus siejamas su ryškiais ir klausytojų pamėgtais lietuviškos muzikos hitais. Kartu su daina pristatomas ir vasariškos nuotaikos kupinas vaizdo klipas. Jo režisierius ir operatorius – Edvinas Fruktas, kūrinyje vizualiai perteikęs lengvą, saulėtą ir energingą „Vasara basakojė“ atmosferą.
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Po 16 metų scenoje Irūna ir Marius Jampolskis ir toliau įrodo, kad tikros muzikinės partnerystės laikas neveikia. Priešingai – jis suteikia dar daugiau laisvės kurti, stebinti ir dalintis muzika, kuri sujungia skirtingas kartas.
Irūna Puzaraitė-ČepononienėMarius Jampolskis

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