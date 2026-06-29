Rokas Bačiuška priėmė netikėtą pasiūlymą: pasirodė naujame amplua

Tris pasaulio ralio reidų čempiono titulus iškovojęs ir šiemet Dakaro ralio „Stock“ klasėje triumfavęs R. Bačiuška dainos vaizdo klipe pasirodo gerbėjams dar nematytame amplua. Paaiškėjo, kad garsų lenktynininką ir atlikėją EMILIJĄ sieja ne tik ilgametė draugystė, bet ir bendra praeitis – abu yra kilę iš Tauragės.
Po motinystei skirtos pertraukos sugrįžtanti „Lietuvos balso“ finalininkė EMILIJA neslepia – į sceną norėjosi sugrįžti su kūriniu, kuris įtrauktų nuo pirmųjų sekundžių. Paieškos baigėsi, kai jos ausis pasiekė kompozitoriaus ir prodiuserio Stano darbas.
„Ieškojau, su kuo bendradarbiauti, klausiau daug dainų, bet niekas neužkabino. Kol vieną dieną Stano atsiuntė „Išeisim paskutiniai“. Po pirmo paklausymo žinojau, kad tai mano daina. Kaip tik buvau kelyje ir klausiausi jos vėl ir vėl. Vis norėjosi dar“, – prisimena EMILIJA.
A. Armonaitė – apie tai, ką veikia dabar, valdžios skandalus ir ar grįš į politiką
Pasak dainininkės, vokalo pedagogės ir Londone prestižinį BIMM universitetą baigusios atlikėjos, dainuojančios net šešiomis kalbomis, naujasis singlas alsuoja nerūpestingu vasaros lengvumu.
„Daina man primena jaunystės polėkį, laisvę ir nerūpestingumą. Joje labai daug lengvumo ir pozityvios energijos. Norėjosi, kad žmonės tai pajustų vos ją išgirdę“, – sako atlikėja.
Susiję straipsniai
Įrašų studijoje su Stano darbas virte virė – daina buvo įrašyta vos per kelias dienas. Ne mažesnė avantiūra laukė ir filmuojant vaizdo klipą. EMILIJA sąmoningai nusprendė nesamdyti profesionalių aktorių, o suburti pačius artimiausius draugus.
„Įvairių idėjų turėjau. Iš pradžių galvojau ieškoti aktorių, bet supratau, kad tikriausios emocijos bus su žmonėmis, kuriuos gerai pažįstu.
Paskambinome draugams, pakvietėme prisijungti prie šios avantiūros ir, mano nuostabai, visi sutiko. Filmavimo aikštelėje buvo labai daug juoko, gerų emocijų ir tikro vasariško lengvumo. Esu visiems be galo dėkinga“, – džiaugiasi EMILIJA.
Tarp šios artimos kompanijos atsidūrė ir automobilių sporto garsenybė R. Bačiuška su žmona Deimante. Greitį ir adrenaliną į romantišką bei linksmą vasaros vakarėlį iškeitęs sportininkas tapo viena didžiausių vaizdo klipo staigmenų.
Naujuoju singlu „Išeisim paskutiniai“ atlikėja ne tik žymi naują savo muzikinės karjeros etapą, bet ir oficialiai pristato atnaujintą sceninį vardą – EMILIJA.
Kūrinys ir jo vaizdo klipas nuo šiandien pasiekiami visose pagrindinėse muzikos platformose.
Rokas BaciuškaklipasMuzika
Rodyti daugiau žymių