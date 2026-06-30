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„Bon Jeans“ pristato naują singlą: pirmą kartą dainoje skamba visų grupės narių balsai

2026 m. birželio 30 d. 09:46
Po ilgesnės kūrybinės tylos Lietuvos glamroko grupė „Bon Jeans“ klausytojams pristato naują singlą „Sapnas“. Nuo 2009-ųjų gyvuojančiai grupei šis kūrinys yra ypatingas – pirmą kartą per visą jos istoriją dainoje skamba visų grupės narių balsai, rašoma pranešime žiniasklaidai.
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Pasak grupės lyderio, „Viktorija ir Vitražas“ įkūrėjo Ramūno Grybausko, naujasis kūrinys gimė natūraliai – po ilgesnio laiko vėl susibūrus muzikuoti ir dalytis idėjomis.
„Per tuos metus kiekvienas gyvenome savo ritmu – darbai, šeimos, įvairūs projektai. Tačiau muzika niekada nedingo iš mūsų gyvenimo. Nuolat kalbėdavomės apie naujas dainas ir jautėme, kad anksčiau ar vėliau kartu, pasitraukę nuo kitų darbų, sugrįšime į studiją. Tiesiog reikėjo sulaukti tinkamo momento“, – sako R. Grybauskas.
Anot jo, daina „Sapnas“ atsirado iš emocijos ir noro vėl kurti drauge.

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„Tai kūrinys apie svajones, kurios niekada neišnyksta. Man atrodo, kad ši daina tam tikra prasme pasakoja ir mūsų pačių istoriją“, – šypsosi grupės lyderis.
Naujasis singlas išsiskiria ne tik savo skambesiu, bet ir netikėtu kūrybiniu sprendimu. Iki šiol pagrindines vokalo partijas atlikdavo vienas ar keli grupės nariai, o šįkart balsus įraše paliko visi „Bon Jeans“ muzikantai.
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„Norėjome, kad ši daina būtų labai asmeniška ir kartu atspindėtų pačią grupę. Kiekvienas mūsų įnešė savo dalį – ne tik grodamas, bet ir dainuodamas. Tai buvo nauja patirtis, pareikalavusi drąsos, tačiau būtent ji kūriniui suteikė išskirtinį skambesį“, – pasakoja R. Grybauskas.
Muzikantas neslepia, kad ilgesnė pertrauka leido į kūrybą pažvelgti kitaip.
„Buvau įsitraukęs į koncertinį turą su Viktorija ir „Vitražu“. Dabar – „Bon Jeans“ laikas. Kai mintis nukreipi į kitą projektą, pradedi kitaip vertinti pačią muziką. Nebelieka noro skubėti ar ką nors daryti dėl paties proceso.
Norisi, kad kiekvienas kūrinys turėtų prasmę ir būtų tikras. „Sapnas“ būtent toks ir yra“, – įsitikinęs jis.
Grupė neatmeta galimybės, kad naujasis singlas taps naujo kūrybinio etapo pradžia.
„Turime idėjų, turime noro ir, svarbiausia, vėl jaučiame kūrybinį azartą“, – sako R. Grybauskas.
nauja daina

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