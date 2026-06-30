5 kryptys vasarą iš Lietuvos – norintiems muzikos žvaigždžių koncertų

Varšuva su Bad Bunny
Benito Antonio Martinez Ocasio arba Bad Bunny liepos viduryje bus svečias Varšuvoje. Todėl į svečius jis kviečia ir minias gerbėjų iš kaimyninių šalių. Liepos 14 dieną Varšuvos „Narodowy“ stadione jis atliks ne vieną savo hitą, pradedant nuo „Yo Perreo Sola“, „Dakiti“, „Titi Me Pregunto“ ir kitų. Nuskridę į Varšuvą iškart suprasite, kodėl Puerto Rike gimęs atlikėjas dabar toks populiarus ir savo energija patraukia milijonus gerbėjų. Vienas didžiausių pastarųjų metų pasaulinės muzikos fenomenų Bad Bunny pakėlė ispaniškai atliekamą regetoną ir lotynišką trepą į aukščiausią pasaulinių stadionų lygą.
Įdomu tai, kad Bad Bunny ilgą laiką sąmoningai laužė popžvaigždės standartus: jis eksperimentuoja su įvaizdžiu, mada, nagų laku, lyčių stereotipais ir scenoje kuria personažą, kuris yra provokuojamai laisvas. Atlikėjo slapyvardį padiktavo vaikystės nuotrauka, kurioje jis buvo apsirengęs zuikučiu, bet atrodo piktas ir nepatenkintas.
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Į Bad Bunny koncertą Varšuvoje patogiausia skristi iš Vilniaus į Varšuvą su „LOT Polish Airlines“. Skrydis trumpas, o Chopino oro uostas patogiai sujungtas su miestu.
Veiklų ir pramogų Lenkijos sostinėje apstu ir be koncertų – lankytojų laukia muziejai ir galerijos, o ramiai pavasaroti galima tiesiog išsitiesus paplūdimyje prie Vyslos arba nuvažiavus į Moczydlo vandens parką su lauko baseinais ir čiuožyklomis.
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Charlie Puth jaukumas Edinburge
Charlie Puth koncertas Edinburge liepos 21 dieną turėtų būti vienas tų vakarų, kuriuose svarbiausia ne vien scena, šviesos ar efektai, o ryšys su publika. Gerbėjai amerikiečių atlikėją myli dėl to, kad jo dainos dažnai atrodo itin asmeniškos, lengvai atpažįstamos ir tarsi parašytos po emocijų blyksnio. Todėl jos ilgai pasilieka galvoje. Koncertuose su Charlie Puth visada dainuoja daug žmonių – ir tie gerbėjai, kurie jį seka nuo „See You Again“, ir tie, kurie atrado jį dėl „Attention“, „We Don’t Talk Anymore“ ar „Light Switch“.
Tiek muzikos kritikus, tiek paprastus klausytojus žavi šio talento kūrybiškumas – jis, regis, niekada nenutraukia savo kūrybos proceso – iš paprasto garso, frazės ar ritmo sukuria užkrečiamą dainą. Socialiniuose tinkluose Charlie Puth puoselėja įvaizdį atlikėjo, kuris ne tik lipa ant scenos, bet ir leidžia pamatyti, kaip gimsta muzika. Dėl to jo koncertai pasižymi artumu ir yra labai jaukūs – publika ateina ne tik išgirsti priedainių, bet ir pamatyti žmogų, kuris vis dar tyrai bei nuoširdžiai džiaugiasi muzika.
Charlie Puth dainos dažnai skamba kaip asmeniški prisiminimai, o Škotijos sostinė vasarą atrodo kaip vieta, kurioje šios prisiminimų istorijos iš tiesų galėjo nutikti. Vieną vakarą – pilna salė, dainuojanti „Attention“ ar „See You Again“, kitą rytą – akmenimis grįstos gatvės, pilies vaizdas ir jausmas, kad dėl tokios kelionės tikrai buvo verta susikrauti lagaminą.
Iš Kauno tiesioginiu „Ryanair“ skrydžiu pasiekiamas Škotijos miestas koncertui suteiks ypatingą foną. Edinburge paprastas pasivaikščiojimas gali atrodyti kaip scena iš filmo: akmeninės gatvės, kalvos, pilies siluetas, senamiesčio laiptai ir vaizdai, atsiveriantys nuo aukštų kalvų. Liepą čia norisi būti lauke – vaikščioti po senamiestį, užsukti į jaukius barus, pasilikti vakarui ir pajausti, kaip įspūdingą kraštovaizdį apgaubia sutemos.
Į Londoną – dėl Ariana Grande
Keturis „Grammy“ apdovanojimus turinti Ariana Grande šiuo metu yra tituluojama viena ryškiausių šiuolaikinės popmuzikos vokalisčių. Jos balsas dažnai lyginamas su didžiųjų R&B ir popmuzikos dievaičių, o dainos tapo neatsiejama pastarojo dešimtmečio popkultūros dalimi. Tarp ryškiausių hitų – „Thank U, Next“, „7 rings“, „Problem“, „No Tears Left to Cry“ ir daugybė kitų. Rugpjūčio pabaigoje Londone atlikėja numato pasirodyti ne vieną vakarą – dar nevėlu išsirinkti sau patogiausią datą.
Pastaraisiais metais Ariana Grande toliau gausino sekėjų jūrą socialiniuose tinkluose ir daug dėmesio skyrė aktorystei – ypač vaidmeniui filme „Piktoji“, kuris dar labiau sustiprino jos, kaip ne tik dainininkės, bet ir scenos bei kino atlikėjos, įvaizdį.
Arianos Grande gerbėjai gali rinktis vieną iš tiesioginių skrydžių iš Lietuvos į Londoną. Iš Vilniaus, Kauno arba Palangos į Londono oro uostus skraidina „Wizz Air“ ir „Ryanair“ oro bendrovės.
Vasarą kiek tuštesnis, lėtesnis ir erdvesnis Londonas siūlo turtingą kelionių patirtį. Prieš koncerto vakarą ar kitą dieną po jo užtenka pasirinkti kelis ryškius akcentus. Galima pasivaikščioti palei Temzę iki Tauerio tilto, užsukti į Hyde parką piknikui ar trumpam atokvėpiui, o vakare panirti į Soho gatveles su barais ir restoranais. Jei norisi klasikinio Londono vaizdo, verta palikti laiko ir Bakingamo rūmams – tai paprastas būdas kelionę papildyti ne tik koncertu, bet ir didingo istorinio miesto atmosfera.
Katy Perry spalvos išsiskleis Italijoje
Katy Perry koncertai dažnai primena ne tik muzikinį pasirodymą, bet ir spalvingą teatrališką šou. Jos repertuare – dainos, kurias moka ištisos kartos: „Firework“, „Roar“, „Teenage Dream“, taip pat „I Kissed a Girl“, „California Gurls“ ar „Dark Horse“. Ilgame kūrybos kelyje Katy Perry išlieja daug energijos, humoro, ryškių įvaizdžių ir stadionams pritaikytų priedainių. Dėl to jos dainos vasaros vakarą, liepos 19 dieną, po atviru dangumi pavers tikra popmuzikos švente, kurios verta laukti.
Tačiau maršrutas iš Lietuvos į Katy Perry gali pasirodyti netikėtas – šventė vyks Lucoje, kuri yra lengvai pasiekiama, jeigu iš Kauno su „Ryanair“ nuskrisite į Pizą.
Apskritai, Piza vasarą yra nuostabūs vartai į visą Toskanos regioną. Iš čia iki Lucos galima patogiai nuvykti traukiniu, tad koncertinė išvyka lengvai virsta trumpomis itališkomis atostogomis. Nusileidžiate Pizoje, pasivaikštote po vieną garsiausių Italijos miestų, o vakare ar kitą dieną keliaujate į galingą koncertą, kur be skrupulų riaumosite tarsi tigrai su Katy Perry.
„The Neighbourhood“ su Kelno kaimynų dvasia
Ar iš Kauno su „Ryanair“ nuskridus į Vokietijos miestą Kelną ten vasarą bus taip karšta kaip Kalifornijoje? Nebūtinai. Tačiau rugpjūčio 30 dieną šiame mieste koncertuos JAV grupė „The Neighbourhood“, kilusi iš Kalifornijos.
2011 m. susikūrusią grupę išgarsino „Sweater Weather“ – daina, kuri tapo vizitine kortele ir iki šiol skamba kaip melancholiškas miesto vakaro himnas. Grupės muzikoje daug tamsesnės nuotaikos, lėto pulso, R&B atspalvių ir nostalgiškos atmosferos, todėl jų koncertas Kelne bus ne vien triukšmingas vakarėlis.
Kelno atmosfera tokiai muzikai labai tinka. Prieš koncertą verta pasivaikščioti Reino pakrante, sustoti prie Hohencolernų tilto, padabinto su tūkstančiais meilės spynelių, pažiūrėti į kylantį Kelno katedros siluetą ir leisti miesto ritmui truputį sulėtėti.
Vakare, kai pakrantėje įsižiebia šviesos, „The Neighbourhood“ dainos – „Sweater Weather“, „Daddy Issues“, „Afraid“ – tarsi natūraliai perteikia tokią pat nuotaiką: vanduo, miestas, lengva melancholija ir koncertas vos už kelių stotelių. Po koncerto galima apmąstyti įspūdžius vaikštinėjant Reino pakrante arba susipažinti su vietiniais barais ir klubais, nes naktinis gyvenimas senamiestyje yra pakankamai aktyvus – visada rasite „kaimyną“, kuris papasakos apie vietinį gyvenimą.
Bad BunnyKaty PerryAriana Grande
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