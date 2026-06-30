Dar vienas lietuvis pasaulio muzikos elite: drebins „Tomorrowland“ festivalį

Jis taps vos trečiuoju šalies atstovu per visą festivalio gyvavimo istoriją, kuriam pavyks pasirodyti šiame pasaulinio lygio renginyje, rašoma pranešime žiniasklaidai.
Iki šiol šiuo įspūdingu pasiekimu Lietuvos muzikos istorijoje galėjo pasigirti tik du prodiuseriai – pasaulinius hitus išleidę Dynoro („In My Mind“) bei Ten Walls („Walking with Elephants“). Po kelerių metų šį elitinį lietuvių klubą papildys Lucky Luke, kurio kūriniai platformose „Spotify“ ir „YouTube“ skaičiuoja šimtus milijonų perklausų.
Oficialiame festivalio pranešime skelbiama, kad Lucky Luke pasirodys liepos 24 dieną, antrojo festivalio savaitgalio (Weekend 2) metu. Lietuviui patikėta viena įspūdingiausių ir vizualiai unikaliausių festivalio erdvių – „The Rose Garden“ scena, garsėjanti savo milžiniška, judančia drakono konstrukcija ir neįtikėtina energija.
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„Patekti į „Tomorrowland“ yra kiekvieno elektroninės muzikos kūrėjo svajonė. Tai nėra tiesiog pasirodymas – tai pripažinimas, kad tavo muzika skamba bei yra įdomi globaliu mastu. Labai didžiuojamės šiuo pasiekimu, nes žinome, kokią milžinišką atranką tenka praeiti atlikėjams“, – džiaugsmo neslepia atlikėjo komanda.
„Tomorrowland“ kasmet pritraukia šimtus tūkstančių šokių muzikos gerbėjų iš viso pasaulio, o bilietai į jį išparduodami per kelias minutes. Šių metų festivalio tema „Consciencia“ žada dar nematytus vizualinius sprendimus, o tarp pagrindinių žvaigždžių mirga tokie vardai kaip Calvin Harris, David Guetta, Martin Garrix ir kiti muzikos grandai.
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Tai, jog Lucky Luke vardas atsidūrė greta ryškiausių planetos žvaigždžių, dar kartą įrodo, kad Lietuvos prodiuseriai yra konkurencingi aukščiausiame lygyje. Šis kvietimas į „Tomorrowland“ – dėsningas ilgamečio, dar vaikystėje Panevėžyje prasidėjusio darbo rezultatas.
Šiandien Lucky Luke (Lukas Kemėšis) yra vienas sėkmingiausių Lietuvos eksporto vardų, kurio kūriniai pagrindinėse muzikos platformose jau yra perkopę įspūdingą 1 milijardo perklausų ribą.
Didžiausiu jo karjeros lūžiu tapo 2019 m. išleistas hitas „Cooler Than Me“, pasirašytas su muzikos gigantais „Sony Music / B1 Germany“. Šis singlas vien „Spotify“ platformoje surinko per 300 milijonų perklausų ir pelnė deimantinio disko apdovanojimą Prancūzijoje, dvigubos platinos įvertinimus Lenkijoje, Vengrijoje bei Čekijoje ir aukso diskus daugybėje kitų Europos šalių.
Tokie pasaulinę sėkmę pelnę kūriniai kaip „F.E.E.L.“, „DRÜG“ ar bendri darbai su šokių muzikos titanais kaip Don Diablo („WTF R U!?“), įtvirtino prodiuserio vardą tarptautiniame elite bei galutinai atvėrė prestižiškiausių planetos festivalių duris.