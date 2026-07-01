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Iš Jono Nainio-Jovani ir Nøros Blu – netikėta naujiena

2026 m. liepos 1 d. 10:40
Didžėjus, muzikos prodiuseris Jovani ir atlikėja Nøra Blu pristato naują bendrą kūrinį „Vakaras ilgas“ ir kviečia į išskirtinį vasaros renginį Vilniuje, rašoma pranešime žiniasklaidai.
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Liepos 5 dieną viena stilingiausių sostinės Hilton Garden Inn stogo terasų vienam vakarui transformuosis į filmavimo aikštelę ir gyvą vakarėlį tuo pačiu metu.
Kartais mieste būna vakarų, kurie nėra tik pramoga – jie tampa istorija. Vakaro metu bus filmuojamas muzikinis vaizdo klipas, o visi dalyviai taps jo dalimi – jų emocijos, judesiai ir buvimas kartu bus įamžinti galutiniame kūrinyje.
Filmavimo komanda sąmoningai pasirinko sujungti realų vakarėlį su kūrybiniu procesu, siekdama autentiškai perteikti miesto nakties energiją ir tą nematomą jausmą, kuris gimsta tarp žmonių, kai muzika tampa fonu jų istorijoms.

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Nestandartinio muzikos vaizdo klipo filmavimą taip pat papildo nestandartinis vakarėlio kvietimas: Jovani ir Nøra Blu kviečia ir savo klausytojus, mėgstančius stilingus vakarėlius ir gerą muziką.
Po filmavimo vakarėlis tęsis su daug geros muzikos, o svečių lauks vaišės bei panoraminiai vaizdai nuo įspūdingos Vilniaus terasos.
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Visus norinčius prisijungti atlikėjai kviečia registruotis parašant elektroninį laišką Jovani ir Nøra Blu socialiniuose tinkluose nurodytu adresu.
Jonas NainysatlikėjaKoncertas

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