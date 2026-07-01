Iš Lietuvoje kitąmet pasirodysiančio Bryano Adamso – puiki žinia gerbėjams

Kanados dienos, minimos liepos 1 d., proga pasirodžiusiame kūrinyje muzikantas su jam būdinga ironija reaguoja į absurdiškus svarstymus, esą Kanadai būtų geriau tapti kuo nors kitu, užuot likus savimi.
„Norėjau parašyti dainą apie Kanadą, nes Kanada yra mano namai. Mus sieja kur kas daugiau dalykų, nei skiria. Ši daina – pagarbos ženklas mano tautiečių pasididžiavimui ir dvasiai. Visa kita – tik triukšmas“, – sako B. Adamsas.
Svarbiausia „51st State“ žinutė – vienybė, optimizmas ir stiprus ryšys su savo šalimi. B. Adamsui būdingomis įsimenančiomis melodijomis ir nuoširdžiais tekstais išsiskirianti daina – duoklė žmonėms, bendruomenėms ir vertybėms, formavusioms Kanadą.
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Jau daugiau nei keturis dešimtmečius B. Adamsas yra vienas garsiausių Kanados muzikantų pasaulyje. Naujasis singlas „51st State“, jau pasiekiamas visose pagrindinėse muzikos transliavimo platformose, tęsia šią istoriją ir dar kartą primena, kodėl jo kūryba išlieka aktuali milijonams klausytojų.
Tuo Lietuvos publika galės įsitikinti 2027 m. gegužės 10 d., kai B. Adamsas grįš į Lietuvą su energingu pasaulinio koncertų turo „Roll With The Punches“ pasirodymu. Kauno „Žalgirio“ arenoje muzikantas pristatys roko šou, kupiną gerbėjų pamiltų hitų, naujos muzikos ir retesnių kūrinių.
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B. Adamsas nėra iš tų atlikėjų, kurie vengia atlikti savo didžiausius hitus, net jei pats jau galėtų būti nuo jų pavargęs. Jo koncertų repertuaras sudaromas taip, kad gerbėjai išgirstų beveik visas dainas, kurių tikisi atėję į koncertą.
Naujausio B. Adamso albumo „Roll With The Punches“ kūriniai jau įsiliejo į jo koncertinę programą greta tokių nesenstančių hitų kaip „Summer of ’69“, „Heaven“, „Run to You“ ir „(Everything I Do) I Do It For You“ – dainininko gerbėjų Kaune laukia įspūdingas pasirodymas, jungiantis skirtingus jo kūrybos etapus ir kartas. Bilietus į 2027 m. gegužės 10 d. „Žalgirio“ arenoje vyksiantį B. Adamso koncertą platina Bilietai.lt.
Išgirsti naują kūrinį galite čia: