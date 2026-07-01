Kanada jau kitais metais dalyvaus „Eurovizijos“ dainų konkurse

Kanada yra pirmoji nauja šalis, prisijungusi prie „Eurovizijos“ nuo 2015 m., kai konkurse panoro dalyvauti Australija.
„Nors konkursas gimė Europoje, jis ir toliau yra atviras visam pasauliui“, – teigė „Eurovizijos“ direktorius Martinas Greenas savo pranešime.
Gegužę Vienoje 2026 m. „Euroviziją“ laimėjo Bulgarija – įsimintina ir šokti kviečianti atlikėjos Daros daina „Bangaranga“ triumfavo 70 kartą surengtame tviskančiame TV renginyje.
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Konkursą stebėjo 131 mln. žiūrovų.
Praėjusią savaitę buvo paskelbta, kad „CBC/Radio-Canada“ tapo pilnateise EBU nare ir tai atvėrė kelią jos dalyvavimui „Eurovizijoje“.
„Mes atveriame didžiausią pasaulyje gyvos muzikos renginį kanadiečiams, – sakė „CBC/Radio-Canada“ prezidentė Marie-Philippe Bouchard. – Mūsų dalyvavimas... leis Kanados talentams pasirodyti vienoje iš giliausias tradicijas turinčių muzikos scenų pasaulyje.“