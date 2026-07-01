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Kanada jau kitais metais dalyvaus „Eurovizijos“ dainų konkurse

2026 m. liepos 1 d. 19:02
„Europos transliuotojų sąjunga (EBU) ir jos naujausias narys „CBC/Radio-Canada“, Kanados nacionalinis visuomeninis transliuotojas, džiaugiasi galėdami pranešti, kad Kanada dalyvaus 2027 m. „Eurovizijos“ dainų konkurse Bulgarijoje“, – teigiama EBU pranešime.
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Kanada yra pirmoji nauja šalis, prisijungusi prie „Eurovizijos“ nuo 2015 m., kai konkurse panoro dalyvauti Australija.
„Nors konkursas gimė Europoje, jis ir toliau yra atviras visam pasauliui“, – teigė „Eurovizijos“ direktorius Martinas Greenas savo pranešime.
Gegužę Vienoje 2026 m. „Euroviziją“ laimėjo Bulgarija – įsimintina ir šokti kviečianti atlikėjos Daros daina „Bangaranga“ triumfavo 70 kartą surengtame tviskančiame TV renginyje.
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Konkursą stebėjo 131 mln. žiūrovų.
Praėjusią savaitę buvo paskelbta, kad „CBC/Radio-Canada“ tapo pilnateise EBU nare ir tai atvėrė kelią jos dalyvavimui „Eurovizijoje“.
„Mes atveriame didžiausią pasaulyje gyvos muzikos renginį kanadiečiams, – sakė „CBC/Radio-Canada“ prezidentė Marie-Philippe Bouchard. – Mūsų dalyvavimas... leis Kanados talentams pasirodyti vienoje iš giliausias tradicijas turinčių muzikos scenų pasaulyje.“
KanadaEurovizija

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