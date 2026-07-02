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„Draugai Draugams“ planuose – svečių pilnas festivalis ir pirmas kartas Palangoje

2026 m. liepos 2 d. 14:27
Klubinės kultūros judėjimas „Draugai Draugams“ liepą pradės dviem vasariškomis kryptimis – kasmetine šokių stovykla prie Kauno ir pirmuoju bandymu prisijaukinti Palangą, rašoma pranešime žiniasklaidai.
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Liepos 4–5 dienomis vandenlenčių parke „Vanduo Marse“ jau ketvirtą kartą vyks jaukus festivalis „Draugai Marse“.
Į ilgąjį Mindauginių savaitgalį įsiterpusi tradicija šiemet vėl žada dvi naktis aktualios muzikos su svečiais iš užsienio ir vietiniais veikėjais.
Iš Barselonos atvykstanti pasaulio pilietė Thelma atsiveš sau būdingą energiją, o Melburno scenos atstovas Wolters primins, kodėl Australijos muzikos scena pastaruoju metu yra viena įdomiausių visoje planetoje. Kartu su jais programoje – „Draugai Draugams“ publikai puikiai pažįstami Senkala, Très Sticky ir Ugnė Sync.

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Sekmadienį grojančius svečius keis filmuojantys – po ketverių metų į Kauną sugrįš Berlyne įkurta elektroninės muzikos platforma „HÖR“.
Jos kamerų objektyvuose šįkart atsidurs vietinės scenos atstovai: Fundamental, Low Heights, Proflame, Snatch!, Une bei Zakmina. Daugumos jų pasirodymai bus įrašyti ir vėliau ištransliuoti internetu.
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„Visuomet skyrėme daug dėmesio vietiniams talentams, o dabar atėjo laikas juos parodyti pasauliui. Kartu su „HÖR“ visiems priminsime, kokia gaivališka ir guvi šiandien yra šokių muzikos scena Lietuvoje“, – teigė vienas „Draugai Draugams“ įkūrėjų Bartas Michailovičius.
Jau kitą savaitgalį „Draugai Draugams“ pirmą kartą bandys užkariauti Palangą. Liepos 10–11 dienomis kurorte suplanuotos dvi naktys klube „Rąžė“ ir muzikinė popietė paplūdimio bare „Ošia“. Organizatoriai neslepia – pajūrio kryptis viliojo ne vienerius metus, tačiau tik dabar atsirado tinkama proga ją išbandyti.
Įgyvendinti ambicijas kurorte bičiuliams padės diskotekų vijurkai iš visos Lietuvos. Palangoje gros Big Tasty, Fundamental, Indré, Jogaila, Profesorius, Très Sticky ir kiti.
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