Atlikėjas STRUKEL pristato naują singlą

Naujajame kūrinyje STRUKEL ir toliau plėtoja savo kūrybinę kryptį, kurioje melancholiškas rokas susilieja su preciziškai kuriama elektronika, o asmeninės patirtys virsta universaliomis istorijomis.
„tu klausi“ – tai daina apie žmones, kurie myli vienas kitą, tačiau nebesugeba vienas kito pasiekti.
„Norėjau parašyti dainą apie situaciją, kai vienas žmogus vis klausia, kas vyksta tavo viduje, o tu pasirenki tylėti. Ne todėl, kad neturi ką pasakyti, o todėl, kad tiesiog nemoki. Kartais tylėti atrodo lengviau nei pripažinti, ką iš tikrųjų jauti“, – sako STRUKEL.
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Kūrinys paliečia ir temą, apie kurią viešojoje erdvėje kalbama vis drąsiau – visuomenėje vis dar vyraujančius vyriškumo stereotipus, skatinančius emocijas slėpti, o ne išgyventi. Anot atlikėjo, būtent toks uždarumas dažnai tampa viena pagrindinių priežasčių, kodėl net artimiausi santykiai ima byrėti.
„Priedainyje skamba eilutė „tu klausi, aš tyliu visą suknistą rytą“. Man ji tapo viso kūrinio ašimi. Kitas žmogus nuoširdžiai bando tave suprasti, o tu vietoje atsakymo renkiesi skandinti mintis stiklinėje džino su ledu. Galiausiai supranti, kad nuo savo tylos pavargsti ir pats“, – sako jis.
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Kaip ir ankstesnėje kūryboje, STRUKEL vengia tiesmukų atsakymų. Jo tekstuose svarbi vieta paliekama klausytojui – asmeninei interpretacijai, prisiminimams ir patirtims. „tu klausi“ nėra vien istorija apie romantinius santykius.
Tai pasakojimas apie neišsakytus žodžius, emocinį atstumą ir akimirką, kai supranti, jog didžiausi plyšiai tarp žmonių atsiranda ne dėl konfliktų, o dėl tylos.
Naujausias STRUKEL singlas „tu klausi“ jau pasiekiamas visose pagrindinėse muzikos klausymosi platformose, kviečiame išgirsti: strukel – „tu klausi“.