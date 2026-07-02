Iš seniai girdėtos atlikėjos Geltonos – stulbinanti žinia

Ketvirtadienį ji drauge su kita garsia atlikėja Igle pristato naują savo hito „Tu netikėjai manim“ versiją bei vaizdo klipą.
Atgimęs kūrinys Edilijai buvo viena mėgstamiausių jos pačios dainų, o gerbėjų ir pačios Iglės reakcijos susitikus tik patvirtino: hitas nusipelnė antro šanso.
„Neseniai teko svečiuotis mėgėjų chore, kur drauge su susirinkusiais dainavome „Galima, galima“. Vienas vaikinas priėjo ir sako: „Viena tavo daina yra nepelnytai užmiršta – „Tu netikėjai manim“.
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Priėmiau tai, kaip ženklą, panašu, jog šis kūrinys brangus ne man vienai, todėl jį prikelti naujam gyvenimui buvo labai smagus, natūralus sprendimas,“ – pasakoja atlikėja.
Tam, kad šį hitą išgirstų dar daugiau žmonių, idėjos iniciatorius, muzikos prodiuseris Stanislavas Stavickis-Stano, pasiūlė E. Nikartaitei sudainuoti drauge su kita šiuo metu populiaria jaunosios kartos dainininke Igle Bernotaityte.
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„Kai sulaukiau Stano skambučio, nebuvo jokių abejonių! Iškart prisiminiau, kaip maždaug šešerių, pas močiutę ant verandos laiptų su draugėmis rengdavome „koncertus“ ir aš visad atlikdavau Edilijos dainas. Sugrįžo sentimentai. Niekad nebūčiau pagalvojus, kad ateis tokia diena, kai vaikystės norai išsipildys. Todėl tik darkart galiu visiems priminti ir savo pavyzdžiu patvirtinti – nebijokite svajoti!“ – sako Iglė.
Taip atgimė ne tik garsioji daina, bet ir buvo nufilmuotas naujas vaizdo klipas.
„Edilija užkrečia moteriškumu, grožiu ir savo talentu. Labai patiko kūrybinis procesas. Natūraliai vaizduotėje pamatėme suknelių spalvas, ilgas, susipynusias mudviejų plaukų kasas... Kai žiūriu į rezultatą, akivaizdu, jog bendromis jėgomis puikiai pavyko įgyvendinti sumanymus, dabar belieka sulaukti, kaip šį darbą įvertins klausytojai“, – nekantrauja I. Bernotaitytė.
„Iglę prisimenu dar iš „X Faktoriaus“ laikų. Susitikus supratome, kad viena kitą puikiai papildome. Jos jaunystė ir paprastesnis požiūris padeda man pačiai į viską žiūrėti lengviau. O tuomet išgirdau istorijas, kaip ji, būdama vaikas, dainuodavo mano dainas.
Dar kartą įsitikinau, kad gyvenime niekas nevyksta be reikalo. Viskas nutinka su reikiamais žmonėmis ir savu laiku. Mes, moterys, kartais jaučiame nepagrįstą konkurenciją: lyginamės, kuri gražesnė, kartais šalia jaunesnių jaučiamės prastai.
Būna, kad kitos atlikėjos skundžiasi, jog eiti į sceną su jauna mergina joms yra tam tikras diskomfortas. Tačiau su Igle aš jaučiausi puikiai! Panaši mintis dominuoja ir vaizdo klipe – galima įžvelgti tarsi kovą, bet iš tiesų tai – moteriškas tęstinumas. Viskas labai simboliška,“ – atvirauja šią savaitę savo gimtadienį šventusi E. Nikartaitė.
Naująją dainos „Tu netikėjai manim“ versiją išgirsti ir pamatyti vaizdo klipą galite čia:
GeltonaatlikėjaIglė Bernotaitytė
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