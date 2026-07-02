Lietuvoje pasirodysiantis „Pitbull“ sieks pasaulio rekordo: istorinį bandymą tiesiogiai stebės milijonai

Svarbu: prekyboje pasirodė papildomi bilietai. Paskubėkite – tai paskutinis šansas gyvai stebėti svarbiausią metų renginį Lietuvoje. Bilietų kiekis ribotas. Bilietus platina www.bilietai.lt
Istorinis bandymas bus transliuojamas tiesiogiai visam pasauliui, o gerbėjai kviečiami prisijungti prie specialios „Bald-E Watch Party“ transliacijos „YouTube“ platformoje.
Rekordo tikslas – didžiausias vienoje vietoje susirinkusių žmonių, dėvinčių plikes imituojančias kepuraites, skaičius. Tikimasi, kad BST Hyde Park festivalyje susirinks daugiau nei 65 tūkst. gerbėjų.
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Šis neįprastas rekordas gimė natūraliai. Prasidėjus „I'm Back“ turui tūkstančiai žmonių į koncertus atvykdavo persirengę legendiniu „Mr. Worldwide“ įvaizdžiu: vilkėdami juodus kostiumus, segėdami kaklaraiščius, dėvėdami tamsius akinius ir plikes imituojančias kepuraites. Socialiniuose tinkluose ši tendencija virto vienu ryškiausių šių metų koncertinių fenomenų.
Fenomenas keliasi į Kauną
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Liepos 31-ąją ši atmosfera persikels ir į Lietuvą. Organizatoriai tikisi, kad tūkstančiai gerbėjų Kaune taip pat prisijungs prie visame pasaulyje išpopuliarėjusios tradicijos ir Dariaus ir Girėno stadioną pavers tikra Pitbull gerbėjų sostine.
Dar viena gera žinia gerbėjams – į Kauną Pitbull atvyksta ne vienas. Koncerte pasirodys ir legendinis reperis Lil Jon, su kuriuo atlikėjas neseniai pristatė naują bendrą kūrinį „Satalanaaa“. Vos per kelias dienas daina „YouTube“ platformoje surinko daugiau nei 1,8 mln. peržiūrų, todėl tikimasi, kad Kaune ji nuskambės gyvai.
Didžiausias solo turas karjeroje
„I'm Back“ jau dabar tapo didžiausiu Pitbull solo turu per visą jo karjerą. Organizatorių duomenimis, turas jau pardavė daugiau nei 2 milijonus bilietų 27 šalyse, o koncertų geografija ir toliau plečiasi.
Dar praėjusiais metais atlikėjas išpardavė didžiausias Europos arenas, tarp jų ir legendinę Londono O2 areną, kurioje koncertą stebėjo apie 20 tūkstančių žiūrovų. Šių metų turas šiuos pasiekimus jau lenkia.
Pasaulinio masto žvaigždė
Majamyje gimęs Armando Christian Pérez, geriau žinomas kaip Pitbull, per daugiau nei du dešimtmečius tapo vienu ryškiausių pop, hiphopo ir latino muzikos vardų pasaulyje. Jo hitai ne kartą pasiekė aukščiausias „Billboard Hot 100“ pozicijas, o vaizdo klipai „YouTube“ platformoje peržiūrėti daugiau nei 15 mlrd. kartų.
Per savo karjerą atlikėjas išleido 11 studijinių albumų, pardavė daugiau nei 25 milijonus albumų ir daugiau kaip 100 mln. singlų kopijų. Jis bendradarbiavo su ryškiausiomis pasaulio žvaigždėmis – Jennifer Lopez, Christina Aguilera, Kesha, Ne-Yo, Enrique Iglesias, Shakira, Usher, Akon, Marc Anthony, Sean Paul ir daugeliu kitų. Tarp jų – ir Lil Jon, kuris liepos 31 dieną kartu su „Pitbull“ lips į Kauno Dariaus ir Girėno stadiono sceną.
Liepos 31-ąją Lietuvos publika turės galimybę tapti vieno didžiausių šios vasaros muzikos renginių dalimi ir gyvai išvysti pasaulinio lygio šou, kuris šiuo metu keliauja per didžiausius Europos miestus.
„Pitbull“ koncertą Lietuvoje pristato didžiausias renginių organizatorius Baltijos šalyse „Live Nation Lithuania“.