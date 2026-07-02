Pirmą kartą Lietuvoje koncertuos trijų „Grammy“ laureatė Joyce DiDonato

LVSO koncertų salėje pasaulinio garso mecosopranas kartu su „Grammy“ laureatais „Time for Three“ pristatys išskirtinį projektą „Emily: No Prisoner Be“, jau spėjusį sulaukti tarptautinio pripažinimo.
Per daugiau nei du dešimtmečius trunkančią karjerą J. DiDonato tapo viena ryškiausių klasikinės muzikos asmenybių pasaulyje. Jos vardas puikuojasi svarbiausių operos teatrų ir festivalių programose – nuo Niujorko „Metropolitan Opera“ ir Londono Karališkosios operos „Covent Garden“ iki Vienos valstybinės operos bei Paryžiaus nacionalinės operos.
Dainininkės kūrybinį kelią žymi gausybė prestižinių apdovanojimų, tarp kurių – trys „Grammy“, „Gramophone Award“, „Echo Klassik Award“, „International Opera Awards“ ir Laurence’o Olivier apdovanojimas. Kritikai jos balsą vadina vienu išskirtiniausių mūsų laikų muzikos reiškinių. „The New York Times“ yra rašęs, kad J. DiDonato balsas – „ne mažiau kaip 24 karatų auksas“, o BBC Music ją pavadino „viena tobuliausių dainininkių istorijoje“.
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Vis dėlto J. DiDonato fenomenas neapsiriboja vien vokaliniu meistriškumu. Kiekvienas jos pasirodymas tampa daugiasluoksniu meniniu įvykiu, kuriame susijungia muzika, teatras, poezija ir gili emocinė patirtis.
Vilniuje atlikėja pristatys naujausią savo projektą „Emily: No Prisoner Be“, sukurtą kartu su Pulitzerio premijos laureatu, kompozitoriumi Kevinu Putsu ir ansambliu „Time for Three“. Pasaulinė kūrinio premjera įvyko 2025 metais Brėgenco festivalyje ir iš karto sulaukė didelio tarptautinės muzikos bendruomenės dėmesio.
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Kūrinio pagrindas – vienos svarbiausių amerikiečių poečių Emily Dickinson tekstai. Iš daugiau nei 1800 jos eilėraščių atrinktos ir į vientisą muzikinį pasakojimą sujungtos 24 scenos, nagrinėjančios žmogaus vidinės laisvės, meilės, savęs pažinimo ir dvasinio išsilaisvinimo temas.
„Emily: No Prisoner Be“ peržengia tradicinio vokalinio ciklo ribas. Tai kamerinės operos, teatro, poezijos ir koncerto sintezė, kurioje Kevinui Putsui būdingas emocionalumas susilieja su šiuolaikine muzikos kalba, o J. DiDonato vokalinė interpretacija kiekvieną eilėraštį paverčia savarankiška dramaturgine scena.
Ypatingą vietą projekte užima ir ansamblis „Time for Three“. Šis „Grammy“ apdovanojimą pelnęs kolektyvas garsėja unikalia stilistika, kurioje susipina klasikinė muzika, džiazas, amerikietiško folkloro tradicijos ir šiuolaikiniai muzikos žanrai. Dėl savo išskirtinio skambesio jie yra nuolatiniai prestižinių pasaulio koncertų salių ir orkestrų partneriai.
Premjerą itin palankiai įvertino ir tarptautinė žiniasklaida. „The New York Times“ rašė, kad J. DiDonato ir „Time for Three“ kūrinį „atgaivino nepaprasta jėga“, o kritikų vertinimu, „Emily: No Prisoner Be“ jau dabar laikomas vienu reikšmingiausių naujų vokalinių kūrinių pastaraisiais metais.
Rugpjūčio 7-osios koncertas taps istoriniu įvykiu Lietuvos muzikos gyvenime – pirmuoju J. DiDonato pasirodymu mūsų šalyje. Tai reta galimybė gyvai išgirsti vieną ryškiausių pasaulio operos scenos asmenybių ir susipažinti su kūriniu, kuris jau šiandien vadinamas vienu reikšmingiausių XXI amžiaus vokalinės muzikos projektų.