Jessica Shy pristato naują albumą: jame – ir daina, skirta brangiam žmogui

Albumo kūrybinė kelionė prasidėjo praėjusių metų rugsėjį, praėjus kiek mažiau nei trims mėnesiams po albumo „Žvėris“ pasirodymo. Pasak atlikėjos, tuomet ji nejautė spaudimo kurti, todėl leido sau tiesiog eksperimentuoti.
„Jaučiausi paleidusi didelį darbą, todėl buvau visiškai laisva ir pasiruošusi išbandyti kažką naujo. Pasakiau sau, kad jeigu bus per sunku ir jausiu, jog nesigauna, albumo neleisiu. Tačiau nutiko visiškai priešingai – viskas ėjosi lengviau, nei tikėjausi“, – pasakoja Jessica Shy.
Pasak jos, kūrybinis procesas įgavo pagreitį, o atsiradęs noras naują muziką pristatyti dar iki didžiojo koncerto Vingio parke tapo papildoma motyvacija užbaigti albumą. Jau šiame koncerte pirmą kartą gyvai nuskambės dalis naujų kūrinių.
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Nors albumo pavadinimas gimė tik baigus visą kūrybinį procesą, atlikėja sako nuo pat pradžių norėjusi, kad jis turėtų kelias prasmes. „Liepa“ simbolizuoja vasaros vidurį, jos įkarštį, tačiau kartu slepia ir asmenišką istoriją.
„Norėjau, kad albumo pavadinimas turėtų kelis sluoksnius. Liepa – tai vasaros vidurys, o literatūroje dažnai ir meilės bei aistros pradžia. Tai vasaros įkarštis, jos kulminacija. Tačiau kartu šis albumas yra ir dedikacija mano sesei Liepai. Albume yra jai skirta daina tuo pačiu pavadinimu. Tai mano asmeninis gestas, kad ji žinotų, jog apie ją galvoju“, – atskleidžia atlikėja.
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Lyginant su ankstesniu albumu „Žvėris“, naujasis darbas pasižymi gerokai šviesesne nuotaika. Jessica Shy neslepia, kad toks sprendimas buvo sąmoningas.
„Po „Žvėries“ sau pažadėjau, kad kitas mano albumas bus gerokai šviesesnis ir lengvesnis – tiek man pačiai, tiek žmonėms. Kartais atrodo, kad mums visiems tiesiog trūksta lengvumo ir laimingesnių dainų“, – sako ji.
Vienu svarbiausių šio albumo išskirtinumų atlikėja įvardija savo įsitraukimą į muzikos kūrimo procesą. Pirmą kartą ji tapo ne tik dainų ir tekstų autore, bet ir prisidėjo prie aranžuočių bei muzikos produkcijos.
„Šiame albume pirmą kartą prisidėjau prie muzikos kūrimo ir produkcijos. Taip pat jame skamba daug gyvų instrumentų – gitarų, analoginių sintezatorių, metalofono. Kuo toliau, tuo labiau jaučiu, kad pasauliui judant dirbtinio intelekto link, man norisi sugrąžinti muziką prie jos ištakų ir naudoti daugiau gyvo skambesio“, – pasakoja Jessica Shy.
Prie albumo prisidėjo ir nauji kūrybiniai partneriai. Vienu ryškiausių bendradarbiavimų tapo daina su Igoriu Kofu, kuri, anot atlikėjos, nuo pat pirmųjų idėjų buvo kuriama galvojant būtent apie jo balsą. Taip pat albume skamba netikėtas kūrinys su Gabija Li, o reikšmingą vaidmenį kūrybiniame procese atliko ir naujas prodiuseris Snorre Bergerud, paskatinęs atlikėją dar labiau įsitraukti į muzikos kūrimą.
Pristatydama šį albumą, Jessica pripažįsta supratusi, kad gali įgyvendinti dar didesnes kūrybines vizijas bei jas dovanoti savo klausytojams. „Manau, kad klausydamiesi šio albumo žmonės jausis arčiau manęs nei klausydamiesi ankstesnių darbų. Albume „Liepa“ yra daugiau manęs“, – sako atlikėja.
Penktąjį Jessica Shy albumą „Liepa“ jau galima išgirsti visose muzikos pasiklausymo platformose.