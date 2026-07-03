Paaiškėjo, kas apšildys Moby koncertą Vilniuje

Petunija – šviežias ir unikalus balsas Lietuvos alt-pop scenoje. Jos skambesyje susijungia pop muzikai būdingas melodingumas, indie roko energija, tamsi elektronika bei etno motyvai. Po 2019 m. išleisto debiutinio Petunijos albumo sekė minimalbumai „Two in Somnia“ ir „Your Highness“, koncertinis albumas „Secret Live from Vilnius“, 2024 m. M.A.M.A. „Metų proveržio“ apdovanojimas ir tokie ryškūs bendri kūriniai su kitais atlikėjais, kaip „Tamsi naktis“ su latvių grupe „Tautumeitas“ ar „Perkūnas“ su DJ Jovani. Gyvuose pasirodymuose Petunija su grupe kuria hipnotizuojančią ir intensyvią atmosferą, o stiprus vokalas ir įtaigi sceninė raiška klausytojus įtraukia į emociškai sodrią patirtį.
„Moby užaugino mūsų kartą. Jis padarė milžinišką įtaką tam, kaip suprantu muziką. Kai kūrinys „Extreme Ways“ buvo pasirinktas filmo „Bourne“ garso takeliui, daug metų filmą laikiau savo mėgstamiausiųjų tope vien dėl takelio,“ – sako Petunija. „Atidaryti jo šou Vilniuje – siurrealu, groti jo publikai ir būti to dalimi, neabejoju, taps vienu įsimintiniausių vakarų. Labai laukiu pasirodymo toje pačioje scenoje ir, be abejo, nekantrauju išgirsti jo programą gyvai!“
Kanados alternatyvios elektroninės popmuzikos projektas „Austra“ Lietuvoje pasirodys pirmą kartą. Jo lyderė Katie Stelmanis – dainininkė ir kompozitorė, išsiskirianti hipnotizuojančiu operiniu balsu ir unikalia estetika. Muzikos kritikai jos balsą vadina vienu išskirtiniausių šiuolaikinėje popmuzikoje – „Pitchfork“ jį apibūdino kaip „švyturį“, o „Stereogum“ rašė, kad „Austros“ muzika „užpildo erdvę ir visiškai apsupa klausytoją“.
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Naujausias, 2025-ųjų rudenį pasirodęs „Austros“ albumas „Chin Up Buttercup“ gimė po skaudaus asmeninio išgyvenimo – netikėto išsiskyrimo su ilgamete partnere. Šią patirtį K. Stelmanis pavertė emociškai atviriausiu savo darbu, kuriame širdgėlos kupini tekstai susilieja su hipnotizuojančiais eurodance ritmais, įkvėptais legendinio Madonnos albumo „Ray of Light“.
Pati atlikėja sako, kad šis albumas pasakoja apie jausmą, kai pasaulis tikisi, jog po skaudžių išgyvenimų tiesiog nusišypsosi ir gyvensi toliau, nors viduje viskas griūva. Rezultatas – muzikos kritikus jau sužavėjęs darbas, kuriame melancholija ir šokių muzika susilieja į netikėtai galingą derinį.
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Moby, kurio tikrasis vardas – Richard Melville Hall, visame pasaulyje išgarsėjo 1999 m., pasirodžius jo albumui „Play“. Sujungęs elektroninę, bliuzo ir downtempo muziką, Moby sukūrė tokius klasika tapusius muzikos hitus kaip „Honey“, „Porcelain“, „Flower“, „Why Does My Heart Feel So Bad?“, „Natural Blues“ ir „Bodyrock“. Albumas „Play“, puikiai įvertintas tiek muzikos kritikų, tiek klausytojų, pateko ir į žurnalo „Rolling Stone“ visų laikų 500 geriausių albumų sąrašą.
Prie šio Moby karjeroje labai svarbaus albumo pridėjus keletą kitų jo hitų, tokių kaip „In This World“, „We Are All Made of Stars“, „Lift Me Up“, „In My Heart“, „Extreme Ways“, „Go“, „When It's Cold I'd Like To Die“ ir kt., gauname beveik tobulą grojaraštį. Būtent to ir galime tikėtis iš Moby bei jo grupės, be to, dabar – su kiek modernesnėmis aranžuotėmis.
Moby – ne tik universalus muzikantas, dainininkas, kompozitorius ir prodiuseris. Jis taip pat – ir režisierius, rašytojas, fotografas, aktyvus tinklaraštininkas, uolus gyvūnų ir žmonių teisių aktyvistas. Moby kūriniai ne kartą buvo nominuoti ir pelnė „Grammy“, „Billboard Music Awards“, „Brit Awards“, MTV, NME ir kt. prestižinius muzikos apdovanojimus.
Be savo muzikos kūrimo, Moby prodiusavo arba remiksavo tokių žinomų muzikantų ir grupių kaip David Bowie, Ozzy Osbourne, „The Beastie Boys“, „Daft Punk“, „Public Enemy“ ir kt. įrašus. Ne vienas jo kūrinys skambėjo ir tokiuose populiariuose kino filmuose kaip „Paplūdimys“ su Leonardo DiCaprio, „Bourne“ filmų serija su Mattu Damonu ar „Rytojus niekada nemiršta“ su Pierce‘u Brosnanu.
Net ir būdamas pasauline muzikos žvaigžde, Moby išlieka visiškai paprastas. Vietoje prabangos, jis renkasi bendravimą su Niujorko ar Los Andželo kavinių lankytojais ir dalyvavimą įvairiuose gyvūnų teisių gynimo renginiuose. Nemažą savo pajamų dalį Moby skiria labdarai, pats apie tai ironiškai juokaudamas: „Esu vienintelis vidutinio amžiaus idiotas, kuris leidžiasi į gastroles ir praranda pinigus.“
Rugpjūčio 8 d. vyksiantis Moby koncertas – šią vasarą Kalnų parke rengiamo muzikos festivalio „Sounds Good Vilnius“ dalis. Diena anksčiau, rugpjūčio 7-ąją, vilniečiai ir miesto svečiai Kalnų parke galės mėgautis pirmuoju ir vieninteliu britų alternatyvaus roko grupės „The Cure“ pasirodymu Lietuvoje. Bilietus į „Sounds Good Vilnius“ renginius platina Bilietai.lt.