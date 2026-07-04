„Iš pradžių meiliai, vėliau peiliai“: Roe Deers apie vakarą su „Darkside“ Valdovų rūmuose

Roe Deers sako, kad „Darkside“ jo muzikiniame žemėlapyje atsirado dar tada, kai jis pats ieškojo savo vietos Vilniaus scenoje. „Nicolás Jaarą seku labai seniai – man atrodo, nuo vienų pirmųjų metų, kai atsikrausčiau į Vilnių groti ir gyventi. Jo virsmas ir naujas projektas „Darkside“ buvo labai gražus kitos jo, kaip muzikanto, pusės parodymas“, – sako Roe Deers.
L. Lazauskui įdomi ir pati grupės trajektorija – kaip per laiką kito jos skambesys ir kūrybinė kryptis. „Daug alternatyvių atlikėjų savo karjeroje pradeda nuo alternatyvaus skambesio ir eina į komercinį. O jie, manau, padarė priešingą trajektoriją – vis gilėjo, platėjo ir pildėsi“, – sako žinomas muzikos prodiuseris.
„Darkside“ muzikoje susilieja elektronika, psichodelika, rokas, dub, ambientinės tekstūros ir improvizacinė laisvė. Tai grupė, kurios kūriniai dažnai veikia per atmosferą – lėtą pulsą, tembrus, įtampą ir erdvę. Roe Deers sako, kad tokia estetika jam artima ir dėl naktinės muzikos prigimties.
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„Tamsioji pusė yra kiekviename iš mūsų, kaip ir kiekvienoje dienoje nusileidus saulei. Mano kūryboje jos tikrai netrūksta, nes ta muzika dažniausiai skamba naktį. Bet tas tamsumas nereiškia kažkokio blogio. Tai tiesiog kitokia energija“, – sako jis.
Savo DJ setą prieš „Darkside“ Roe Deers žada kurti kaip lėtą vakaro įžangą – pamažu atverti erdvę pagrindiniam koncertui: „Dažnai sakau: iš pradžių meiliai, vėliau peiliai. Šį kartą paliksime tik meiliai, nes visą tamsiąją pusę paliksime jiems. Tai bus puiki proga parodyti gražiąją ir giliąją grojaraščio pusę – muziką, kuri naktį lieka už kadro, bet labai tinka lėtai vakaro įžangai.“
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Paklaustas, nuo ko verta pradėti pažintį su naujausia „Darkside“ kūryba, Roe Deers išskiria vieną kūrinį. „Šiuo metu mano mėgstamiausia jų daina yra iš paskutinio albumo „Nothing“ – kūrinys „S.N.C“, kuriame susipina visi jų tipiniai ir galbūt nauji elementai. Man atrodo, paskutiniame albume atsirado ir šiek tiek kantri skambesio, ko anksčiau nebuvo. Visiems melomanams rekomenduoju išgirsti visą albumą, nes jis labai tikrai tinka vasarai“, – sako Roe Deers.
Liepos 14 d. Valdovų rūmų Didžiajame kieme „Darkside“ surengs vienintelį savo pasirodymą Baltijos šalyse. Lietuvos publikai tai bus pirmas susitikimas su grupe po daugelio metų ir jau naujoje, trio sudėtyje – kartu su N. Jaaru ir Dave’u Harringtonu scenoje pasirodys būgnininkas bei perkusininkas Tlacael Esparza.