Paaiškėjo, kur įvyks nemokamas Monikos Liu koncertas

Džiugi naujiena pasirodė oficialioje Elektrėnų kultūros centro „Facebook“ paskyroje.
Paaiškėjo, kad Monika Liu pasirodys Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo dieną.
„Liepos 6-ąją švęskime kartu Elektrėnuose!
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Šventę pradėsime jau liepos 5-osios vakarą vasaros kino festivalio „Sidabrinės gervės naktys“ filmų programa, o liepos 6-ąją Jūsų lauks iškilmingi Valstybės dienos renginiai.
21 val. kartu su visa Lietuva giedosime „Tautišką giesmę“, o šventinį vakarą vainikuos įspūdingas dronų ir fejerverkų šou.
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Susitikime Elektrėnuose ir kartu švęskime Lietuvą!“, – rašoma pranešime.
Pasirodymą šventės metu taip pat surengs populiari grupė „ba.“ bei operos solistas Jonas Sakalauskas.
Monika Liuba.Koncertas
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