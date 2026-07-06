Valstybės dieną „Requiem“ dovanoja Lietuvai dainą

Kūrinio muzikos ir teksto autorius Tomas Krivickas-Psichas pasakoja, kad daina gimė iš noro priminti, kokia įvairi ir kartu vieninga yra Lietuva.
„Dažnai ieškome stebuklų kažkur toli, nors jie yra visai šalia. Man Lietuva ir yra stebuklų šalis – su savo žmonėmis, gamta, miestais, miesteliais ir kiekvienu kraštu. Norėjosi sukurti dainą, kuri primintų, kad mūsų stiprybė slypi vienybėje“, – sako T. Krivickas.
Pagrindinė vaizdo klipo scena buvo nufilmuota ant Gedimino kalno, kur vienu metu suplevėsavo net 70 vėliavų. Į filmavimą susibūrė 42 Lietuvos savivaldybių atstovai, atsivežę savo kraštų vėliavas, taip pat savanoriai, jaunimo organizacijos, skautai ir kiti iniciatyvos dalyviai iš visos Lietuvos.
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Ypatingu projekto akcentu tapo ir 17 vėliavų su Ukmergės dailės mokyklos mokinių sukurtais darbais. Pasak kūrėjų, jos simbolizavo jaunosios kartos žvilgsnį į Lietuvą ir papildė bendrą vienybės idėją.
Filmavimo diena, anot T. Krivicko, tapo viena įsimintiniausių per visą grupės istoriją.
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„Kai ant Gedimino kalno pamačiau tiek skirtingų Lietuvos kraštų vėliavų, supratau, kad pavyko sukurti kažką daugiau nei vaizdo klipą. Tai buvo akimirka, kai visi buvome viena Lietuva. Tikiuosi, kad tą jausmą pavyko perteikti ir žiūrovams“, – sako grupės lyderis.
Prie projekto prisidėjo dešimtys žmonių iš visos Lietuvos – savivaldybių atstovai, jaunimo organizacijos, kultūros darbuotojai, Vilniaus krašto skautai, Ukmergės jaunimo laisvalaikio centras ir gausus būrys savanorių.
„Requiem“ dėkoja visoms 42 projekte dalyvavusioms savivaldybėms ir kiekvienam žmogui, prisidėjusiam prie šios iniciatyvos.
Pasak kūrėjų, būtent žmonių įsitraukimas leido sukurti vaizdo klipą, kuris tapo simboline dovana Lietuvai Valstybės dienos proga.
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