Dž. Butkutė ir D. Montvydas ruošia vieną ryškiausių vasaros koncertų

Tačiau organizatoriai pabrėžia, kad tai bus gerokai daugiau nei dar vienas koncertas. Specialiai šiam vakarui ruošiama įspūdinga scena, modernūs šviesų ir specialiųjų efektų sprendimai, netikėtos pramogos bei daugybė staigmenų. Tikslas – sukurti renginį, kuris lankytojų atmintyje išliktų dar ilgai po paskutinių dainų akordų.
Nors daugeliui vasara asocijuojasi su atostogomis ir poilsiu, patiems atlikėjams tai – pats intensyviausias metų laikotarpis. Dešimtys koncertų, kelionės ir nuolatinis tempas tampa kasdienybe, tačiau būtent dėl gyvų susitikimų su publika jie šį laiką vadina pačiu gražiausiu.
„Šiandien gyvename labai greitu tempu. Daug laiko praleidžiame telefonuose, stebime kitų gyvenimus, planuojame, atidėliojame, o kartais tiesiog pamirštame mėgautis tuo, kas vyksta čia ir dabar. Norime pakviesti žmones bent vienam vakarui padėti telefonus į šalį ir tiesiog būti kartu – su draugais, šeima, artimaisiais. Juoktis, dainuoti, šokti ir kurti prisiminimus, kurie išliks daug ilgiau nei bet kuris įrašas socialiniuose tinkluose.
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Liepos 10-oji gali tapti viena gražiausių šios vasaros dienų. Mes pažadame atiduoti visą savo energiją, o iš žmonių tikimės vieno – geros nuotaikos. Vasara prabėga akimirksniu, todėl leiskime sau ja pasidžiaugti iš visos širdies“, – sako Džordana Butkutė ir Donatas Montvydas.
„Bygailių“ pramogų parkas lankytojams jau puikiai pažįstamas iš didžiulio populiarumo sulaukusių Helovino renginių. Tačiau organizatoriai tikina, kad šįkart svečių laukia visiškai kitokia patirtis – vasariška, spalvinga ir kupina geros muzikos.
Anot jų, kiekvienas renginys kuriamas vadovaujantis paprasta taisykle – žmonės turi išvažiuoti su įspūdžiais, apie kuriuos norėtų pasakoti dar ilgai. „Mes niekada nesistengiame padaryti tiesiog dar vieno renginio. Kiekvieną kartą keliame sau klausimą – kuo galime nustebinti žmones? Nuolat investuojame į naujas idėjas, techninius sprendimus, dekoracijas, pramogas ir kokybę. Mums svarbiausia, kad kiekvienas svečias jaustųsi laukiamas ir patirtų emocijas, kurių negautų niekur kitur.
Didžiausias mūsų įvertinimas – žmonių atsiliepimai. Jie dažnai sako, kad tokios atmosferos ar tokio dėmesio lankytojui dar nėra patyrę. Būtent tai mus skatina kasmet siekti dar daugiau“, – pasakoja organizatoriai. Šventės organizatoriai sako, kad šis vakaras skirtas ne tik muzikai. Daugelis lankytojų į parką atvyksta gerokai anksčiau ir visą dieną praleidžia mėgaudamiesi čia siūlomomis pramogomis. Nuo birželio 27 dienos „Bygailių“ pramogų parkas lankytojų laukia kasdien nuo 10 iki 20 valandos – čia veikia trys karuselės, traukinukas, elektrinės mašinėlės ir valtys, net aštuoni batutai, laipynių erdvės, virtualios realybės filmai bei žaidimai, beveik kilometro ilgio basų kojų takas, paplūdimys prie Lėvens upės, veidų piešimo zona, o mažiausiųjų dėmesį visuomet traukia parke gyvenantys triušiukai, ožiukai ir avelės. Pasak organizatorių, būtent todėl daugelis šeimų čia atvyksta ne kelioms valandoms, o visai dienai.
Pasak šventės organizatorės ir „Bygailių“ pramogų parko vadovės Marijos Maldutytės, pasiruošimas šiam renginiui prasidėjo dar prieš daugiau nei pusmetį. „Šiam vakarui ruošėmės labai atsakingai. Apgalvojome kiekvieną detalę – nuo scenos sprendimų iki lankytojų komforto. Norime, kad žmonės atvykę galėtų pamiršti kasdienius rūpesčius ir tiesiog mėgautis vasara.
Jeigu gyvenate Panevėžyje, aplinkiniuose miestuose ar rajonuose – tikrai verta atvažiuoti. Bilietai tirpsta labai sparčiai, todėl jau dabar matome, kad žmonės laukia šios šventės. Pažadame tik viena – padarysime viską, kad išvykdami pasakytumėte: tokių emocijų seniai nebuvome patyrę.“
Jau šį penktadienį „Bygailių“ pramogų parkas kelioms valandoms virs viena didžiausių vasaros švenčių Lietuvoje. Muzika, šviesos, įspūdingi pasirodymai, pramogos visai šeimai ir dviejų ryškiausių šalies atlikėjų koncertai – organizatoriai neabejoja, kad tai bus vakaras, apie kurį dar ilgai kalbės ne tik renginio svečiai, bet ir tie, kurie jame nespės apsilankyti.