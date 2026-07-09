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Dovi Mi pristato vasarišką naujieną „Nelegalu“

2026 m. liepos 9 d. 11:24
Atlikėjas Dovi Mi klausytojams pristato naują kūrinį „Nelegalu“ – lengvą, romantišką ir vasariška energija pulsuojančią dainą apie trumpus, bet stiprius jausmus, kurie dažniausiai užklumpa šiltuoju metų laiku, rašoma pranešime žiniasklaidai.
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Pasak atlikėjo, dainos idėja gimė po kelių itin karštų vasaros dienų, kai ore tvyrojo laisvės, spontaniškumo ir nuotykių nuotaika.
Būtent tada, anot jo, žmonės dažniau leidžia sau atsipalaiduoti, pamiršti kasdienybę ir pasinerti į emocijas.
„Tai daina apie dalykus, kurie prasideda vasarą ir dažniausiai baigiasi kartu su ja. Trumpai, bet taip karštai, kad prisimeni visą gyvenimą arba bent jau iki kitos vasaros“, – sako Dovydas, labiau žinomas sceniniu vardu Dovi Mi.

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Skambesyje susipina lengvas vasariškas ritmas ir šiuolaikinės popmuzikos skambesys, o „Nelegalu“ kviečia bent kelioms minutėms pamiršti rutiną ir pasiduoti akimirkai.
Kaip sako pats dainininkas, tai – vasaros romano muzikinis takelis, skirtas tiems, kurie nebijo ryškių emocijų ir nori turėti prisiminimų, kuriuos bus smagu prisiminti dar ilgai pasibaigus šiltajam sezonui. 
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„Tikiuosi, skambant šiai dainai nuveiksite daug karštų, galbūt net šiek tiek nelegalių dalykų“, – juokiasi Dovi Mi.
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