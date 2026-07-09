M. Jankavičius ir M. Linkytė pristato pirmąjį duetą: „Tai daina, kurios norisi klausytis važiuojant automobiliu atidarytais langais“

„Man ši daina – tikras vasaros himnas. Joje yra nerūpestingo lengvumo, su kuriuo man siejasi vasara. Tai daina, kurios norisi klausytis važiuojant automobiliu atidarytais langais, sėdint terasoje ar prie jūros“, – sako Mantas Jankavičius. Mintis kūrinį atlikti duetu gimė ieškant balso, kuris natūraliai papildytų dainos nuotaiką.
„Norėjosi moteriško balso, kuris sustiprintų vasarišką atmosferą ir dialogą dainoje. Su Monika pabandėme, ir paaiškėjo, kad mūsų balsai labai gražiai suskamba kartu.“ Nors abu atlikėjai Lietuvos muzikos scenoje yra jau daugelį metų, iki šiol bendro kūrinio neturėjo. Didžioji kūrybinio proceso dalis vyko per atstumą – Monikai daug laiko praleidžiant Jungtinėse Amerikos Valstijose, idėjos ir muzikiniai sprendimai gimė nuotoliu.
„Stebiu Moniką jau seniai. Man visada patiko tai, ką ji daro. Pasirodo, buvome slapti vienas kito gerbėjai. Ji labai gili, mąstanti asmenybė, su kuria įdomu kalbėtis ir kurti. Tokių žmonių sutikti nėra dažna, todėl labai vertinu mūsų pažintį“, – pasakoja Mantas. Monika prisipažįsta, kad Manto kvietimas ją ne tik pradžiugino, bet ir privertė nusišypsoti.
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„Atsimenu, kai Mantas pasiūlė kartu įrašyti dainą, kalbėjau su geriausia drauge ir abi juokėmės, nes paauglystėje Mantas buvo mūsų „dievaitis“. O šiandien matau jį kaip labai profesionalų, šiltą ir jautrų žmogų. Gera, kad likimas kažkaip sudėliojo kortas susitikti muzikoje būtent dabar.“
Atlikėja sako, kad prie šio projekto ją patraukė ne tik pati daina. „Jei atvirai, manau, kad ir kokią dainą būtų atsiuntęs Mantas, būčiau sutikusi ją įrašyti. Labai dažnai muzika paperka dėl paties atlikėjo, jo energijos. Taip buvo ir šį kartą.“ Kartu su kūriniu pristatomas ir Kęstučio Meliausko sukurtas vaizdo klipas, filmuotas Klaipėdoje, prie legendinio burlaivio „Meridianas“.
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Ieškant filmavimo vietos norėjosi atsisakyti įprastų pajūrio vaizdų – kopų ar paplūdimio – ir atrasti erdvę, kuri išlaikytų jūros dvasią, bet kartu suteiktų istorijai išskirtinį charakterį. Medinis denis, burės, storos laivų virvės, autentiškas „Meridiano“ interjeras ir uosto atmosfera padėjo sukurti lengvą vasaros, kelionės ir romantikos pojūtį. „Labiausiai prisiminsiu puikią atmosferą, komandą ir tai, kaip šiltai mus priėmė „Meridianas“, – prisimena Monika.
Paklausta, kokį jausmą norėtų perduoti klausytojams, atlikėja atsako vienu žodžiu – lengvumą. „Lengvumą gyventi. Lengvumą mėgautis vasara.“ Ar „Lūpose tavo“ šią vasarą nuskambės ir gyvai? Mantas visų kortų dar neatskleidžia. „Niekas nežino – galbūt su Monika susitiksime viename iš koncertų turo „Kelionė“ koncertų.“