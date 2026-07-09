Po „Eurovizijos“ Leon Ceccah emocijas pavertė trijų dainų mini albumu

Pasak Lion Ceccah, tai nėra bandymas pratęsti eurovizinę istoriją – priešingai, mini albumas tapo būdu ją kūrybiškai užbaigti ir žengti į naują naują etapą.
„Labai aiškiai žinojau, ką noriu padaryti su šiuo mini albumu. Norėjau, kad jis būtų to laikotarpio įamžinimas. Visos trys dainos skamba visiškai skirtingai, nes jose sudėjau visus jausmus, kurie užplūdo po „Eurovizijos“, – sako Lion Ceccah.
Prie mini albumo atlikėjas ir vėl dirbo kartu su prodiuseriu Aurimu Galveliu. Pasak Lion Ceccah, tai buvo vienas greičiausių kūrybinių procesų jo muzikinėje karjeroje.
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„Tai gana eksperimentinis darbas. Aš kūriau vokalines linijas ir viziją, o Aurimas ją pavertė instrumentine išraiška. Labai smagu, kad viską pavyko sukurti per trumpesnį nei mėnesio laikotarpį“, – teigia atlikėjas.
Kartu su mini albumu pristatomas ir dainos „Famous & Popular“ vaizdo klipas, sukurtas bendradarbiaujant su medienos apdirbimo įmone „Butėnas“. Klipas filmuotas bendrovės lentpjūvėje – netikėtoje industrinėje erdvėje, kuri pasirinkta sąmoningai, siekiant sukurti kontrastą tarp atlikėjo sceninio įvaizdžio ir aplinkos.
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Pasak Lion Ceccah, netikėti kontrastai ir nepritapimo tema išlieka nuoseklia jo kūrybos kryptimi.
„Visada jaučiausi šiek tiek „underdog“. Man įdomiausia kurti ten, kur žmonės mažiausiai tikisi mane pamatyti. Kontrastas tarp mano įvaizdžio ir lentpjūvės nėra atsitiktinis – jis tik dar kartą parodo, kad su manimi žmonės niekada nežino, ko tikėtis. Noriu, kad taip būtų ir toliau“, – pabrėžia atlikėjas.
Mini albumą užbaigia daina „Liūdna“, kuri, pasak Lion Ceccah, yra pagrindinis viso projekto kūrinys.
„Ši daina skirta Lietuvos žmonėms. Ji kalba apie lietuviams pažįstamą melancholiją, bet kartu ir apie norą judėti pirmyn. Lietuviai, net ir išgyvendami liūdesį, vis tiek renkasi judesį, šokį ir gyvenimą. Man atrodo, kad tai labai lietuviška. Todėl natūraliai norėjosi, jog būtent ši daina užbaigtų visą mini albumo istoriją“, – aiškina atlikėjas.
„Post Eurovision EP“ nuo šiandien pasiekiamas visose pagrindinėse muzikos platformose. Kartu pristatomas ir pirmasis mini albumo vaizdo klipas „Famous & Popular“.
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