Premjera: dainininkė ir muzikos kūrėja Agnė Buškevičiūtė pristato dainą „Twisted Mirrors“

Kreivų veidrodžių karalystė ir tikrojo atspindžio paieškos
„Kūrinys pasakoja apie žmogų, patekusį į veidrodžių karalystę. Šioje karalystėje visi veidrodžiai yra iškreipti – jie nebeatspindi tiesos, o apnuogina tavo baimes, neužgijusias žaizdas ir traumas. Kuo ilgiau ten pasilieki, tuo labiau pradedi pamiršti savo tikrąjį atspindį ir galiausiai suabejoji tuo, kas iš tiesų esi.
Žinoma, pati veidrodžių karalystė yra tik metafora vedanti į socialinių tinklų pasaulį, kuriame labai daug lyginimosi, savo vertės matavimo reakcijomis, sekėjais ir skaičiais. Pati ne vienerius metus jaučiausi gyvenanti tarsi kreivų veidrodžių pasaulyje. Kai per ilgai žiūri į kitų žmonių sėkmingus ir dideliais skaičiais įvertintus atspindžius, labai lengva pradėti abejoti savo verte ir pamesti save“, – pasakoja Agnė.
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„Man atrodo, kad šiandien visi vienaip ar kitaip gyvename tarp tų iškreiptų veidrodžių. Dainos herojė giliai viduje vis dar žino, kas ji yra iš tikrųjų, tačiau nuolatiniai atspindžiai pamažu verčia ją tuo suabejoti. Reikia būti pakankamai stipriam, kad kreivų veidrodžių pasaulyje surastum tą tikrą veidrodį ir prisimintum save tokį, koks esi iš tiesų.
Iš esmės tai nėra istorija apie kovą su veidrodžių karalyste. Tai istorija apie kelio atgal į save atradimą. Apie vidinį inkarą, kuris primena, kas tu esi, net kai visas pasaulis bando tau pasakyti kažką kito“, – dalinasi dainininkė.
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Norvegijoje gimęs kūrinys „Didelė dalis šio kūrinio gimė bendradarbiaujant su norvegų kūrėjų komanda, su kuria jau ne vienerius metus vystome mano kuriamą epic cinematic muzikos kryptį. Dainą įrašinėjome Bergene, o visa kūrybinė kelionė buvo ypatinga ir savaip magiška. Kaip ir ankstesniuose darbuose, čia susipina orkestriniai elementai, todėl manau, kad ši daina turėtų patikti tiems, kurie mėgsta fantastikos pasaulius, herojišką nuotaiką, kino ir vaizdo žaidimų garso takelius.
Tačiau nors kūrinys pasakoja fantastinę istoriją, jo tema yra labai universali. Manau, kad daugelis esame susidūrę su abejonėmis savimi ir bandymu atrasti savo tikrąjį balsą tarp visų išorinių nuomonių. Viliuosi, kad būtent per šią istoriją mane atras ir nauji klausytojai“, – sako Agnė. 3D vizualas ir paskutinis žingsnis prieš trečią albumą
„Nuo pat pradžių nemačiau šiai dainai jokios kitos vizualinės formos, tik 3D pasaulį. Prieš metus pradėjau eksperimentuoti su tokiais vizualais savo kūryboje ir supratau, kad kartais jie leidžia dar tiksliau perteikti dainos istoriją nei tradiciniai vaizdo klipai.
Taip pat „Twisted Mirrors“ yra paskutinis singlas prieš liepos 31 dieną pasirodysiantį mano naująjį EP albumą „Unbound“, kurio dalinį finansavimą skyrė LATGA. Visas albumas buvo įkvėptas sparčiai augančios vaizdo žaidimų muzikos kultūros, kino garso takelių ir fantastikos pasaulių. Tai kryptis, kuri Lietuvoje vis dar gana nišinė, tačiau būtent joje aš jaučiuosi galinti pilniausiai atskleisti savo kūrybinę viziją“, – džiaugiasi Agnė.
Agnė BuškevičiūtėDainaMuzika
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