Saugumas renginiuose: svarbiausia – mokėti stebėti ir pastebėti

„Naktinio gyvenimo kultūra turi savo iššūkių ir tai itin ryškiai nuskambėjo pastaraisiais metais Lietuvoje ir pasaulyje. Savo renginiuose nesame pastebėję seksualinės prievartos ar smurto požymių, tačiau natūralu, kad kartais organizatoriai gali nė nesužinoti, kas įvyko, – sako „Yaga Gathering“ vadovas Anton Shoom. – Visada labai rūpinomės renginio saugumu, o šiemet proaktyviai dar labiau plėsime savo veiksmus: edukuodami komandą ir pačius renginio dalyvius, skatinsime juos būti sąmoningesniais ir pastabesniais.“
Remdamiesi gerosiomis tarptautinėmis praktikomis, „Yaga Gathering“ organizatoriai parengė festivalio elgesio kodeksą, su kuriuo susipažinti ir jo laikytis privalės ir lankytojai, ir kiekvienas jame dirbsiantis žmogus. Šios gairės taip pat bus įtrauktos į specialius „Be Safe Lab“ rengiamus mokymus visiems renginio darbuotojams.
„Organizatoriams visada pabrėžiame, kad ne tik renginio apsauga, bet ir kiekvienas darbuotojas, kiekvienas savanoris privalo įsidiegti atitinkamą failą galvoje – pirmiausia reikia mokėti stebėti ir pastebėti, vertinti matomas situacijas. O kai moki pastebėti, gali ir reaguoti. Tačiau pirmiausiai turi įsidiegti šį filtrą“, – pasakoja prieš 10 metų būtent „Yaga Gathering“ festivalyje gimusios žalos mažinimo iniciatyvos „Be Safe Lab“ įkūrėjas Girvydas Duoblys.
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Budintys specialistai
Kiekviename „Yaga Gathering“ festivalyje kasdien 24 valandas per parą „Be Safe Lab“ palapinėje budi specialiai parengti savanoriai ir profesionalai: medikas ir psichologas. „Apsvaigę žmonės kelia riziką ne tik savo sveikatai, bet ir gali netinkamai elgtis su kitais, tad kuriame saugią atmosferą ateiti pas mus: atsigauti, jei reikia, gauti specialistų pagalbą. Pirmaisiais mūsų veiklos metais žmonės buvo skeptiški, trūko pasitikėjimo, tačiau ilgainiui renginių dalyviams tapome saugia vieta“, – džiaugiasi G. Duoblys.
„Dabar žmonės pas mus noriai ateina ir, jei prireikia, atveda apsvaigusius draugus ir net nepažįstamuosius. O mes neapsiribojame buvimu palapinėje – kai užimtumas būna mažesnis, patys apeiname teritoriją ir nuošalesnes vietas stebėdami, kas vyksta ir ar kam nors neprireikė pagalbos, ar nėra netinkamo elgesio“, – pasakoja „Be Safe Lab“ įkūrėjas. Šiemetiniame renginyje tokiais aplinkos stebėtojais po specialių mokymų taps kiekvienas „Yaga Gathering“ darbuotojas.
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Matyti kitą
Visgi G. Duoblys pabrėžia, kad vien organizatorių pastangos 100 proc. saugumo niekuomet negarantuos – svarbus ir pačių dalyvių akylumas. „Kriminalai, deja, vyksta visur: ir gatvėse, ir festivaliuose – visokių žmonių gali užsukti. Tad jei bendruomenė nebus sąmoninga, šios problemos neišspręsi – turime matyti kitą. Tiesą sakant, „Yaga Gathering“ bendruomeniškumo jausmas yra stiprus. Žmonės mato vieni kitus, palydi iki mūsų palapinės, informuoja.“
„Yaga Gathering“ rengėjai skelbia netoleruosiantys jokių netinkamo elgesio apraiškų ir kvies savo lankytojus bendradarbiauti. „Darome viską, kas mūsų valioje, kad festivalis būtų saugi erdvė – ne tik rūpinamės profesionalia apsauga ar budėsiančiais specialistais, numatome reagavimo algoritmus, bet
ir ruošiame kiekvieną darbuotoją stebėti aplinką. O jei netinkamą elgesį pirmiausiai pastebės lankytojai, raginame apie tai pranešti – mūsų informacijos centras ir „Be Safe Lab“ komanda, kaip visad, dirbs visą parą“, – apibendrina renginio vadovas.
Pamačius netinkamą elgesį, organizatoriai ragina reaguoti. Pirmiausia svarbu kritiškai įvertinti situaciją ir nuspręsti, ar gali įsitraukti pats renginio lankytojas, ar būtų saugiau į pagalbą kviesti festivalio komandą. Jei situacija atrodo galimai įtartina, tačiau ne vienareikšmiška, apie ją vis tiek vertėtų pranešti organizatoriams – specialiai parengti žmonės galės ją įvertinti. Pagalbos galima kreiptis į bet kurį festivalio komandos narį, barmenus, apsaugos darbuotojus ar rožines liemenes vilkinčius savanorius.