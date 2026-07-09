Žmonės Palangoje, išvydę Jokūbą Bareikį ir Liną Rastokaitę: „Sunku patikėti, kokius jie sužadino jausmus“

Šviesaus atminimo V. Kernagio dainos naujomis spalvomis suskambo būtent ten, kur maestro mėgdavo leisti vasaras – Palangoje.
Daugiau nei pusantros valandos trukęs muzikinis šou žiūrovus įtraukė nuo pat pirmojo kūrinio – žmonės kartu su atlikėjais traukė legendines dainas iš muzikinio etapo kabaretas „Tarp Girnų“: „Mūsų dienos kaip šventės“, „Kolorado vabalai“, „Santechnikas iš Ukmergės“, „Kansaras Nr. 2“, „Žemutinių plių šventės“, „Lietuvaitė“, „Armonika“, „Koja spaudžia gazą“, „Šimtas pavasarių“, „Kaip gražu miške“ ir kitus daugeliui į atmintį įsirėžusius maestro šlagerius. Koncerte nuskambėjo ir niekur neišleista Vytauto Kernagio daina – „Paskutinė Pompėjos diena“.
Galiausiai visi pakilo iš savo vietų, lingavo, šoko ir atlikėjus pradžiugino audringomis ovacijomis.
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„Kaip pavyko premjera, galima spręsti iš žiūrovų. Jų reakcija buvo nuoširdi ir labai audringa. Premjera – tai tarsi pasitikrinimo metas. Gali sugalvoti daugybę dalykų, kaip bus, bet išeini į sceną ir pamatai kas veikia, o kas ne.
Šįkart premjeroje nuskambėjo 21 daina. Kai reikėjo atsirinkti, ką dainuoti, buvo labai sunku, nes iš tiesų visos V. Kernagio dainos yra labai geros“, – po premjeros kalbėjo J. Bareikis.
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Jam antrino L. Rastokaitė: „Premjera visada prideda jaudulio ir atlikėjams. Tai ne silpnybė, o stiprybė, nes kuo esi gyvesnis ir jautresnis, tuo daugiau gali pasidalyti su žmonėmis. Buvo labai smagu matyti, kad žmonės stipriai įsijungė ir įsijautė į koncertą. Ir praktiškai nuo pirmojo kūrinio. Išties jautėme tą nuostabų ryšį su publika“, – džiaugėsi L. Rastokaitė.
Artima pažintis su maestro – dar studijų metais
Atlikėjai pasidžiaugė, kad šis projektas gimė muzikinių projektų agentūros „Peper Live“ prodiuserio Simono Karecko iniciatyva siekiant išsaugoti maestro Vytauto Kernagio muzikinį palikimą gyvą.
Pasak J. Bareikio, mintis sugrįžti prie kabaretinio V. Kernagio kūrybos etapo kilo po didžiulio „Kernagio kodekso“ pasisekimo arenose. Pajutome, kad žiūrovams šios dainos yra daugiau nei tik nostalgija – ji žmonėms labai svarbi, todėl suradome muzikinę formą ir sugrįžome į kabareto etapą, į „Tarp girnų“ estetiką“, – apie projekto pradžią pasakojo J. Bareikis.
Jis prisiminė, kad pažintis su maestro V. Kernagiu įvyko dar studijų metais.
„Šviesaus atminimo Lietuvos teatro režisierius Rimas Tuminas per aktorystės baigiamuosius, kur tarp svečių buvo ir V. Kernagis, sako: „Gal kartu padainuokit?“ Toks buvo pirmas mūsų susitikimas. Vėliau kartas nuo karto kviesdavo mane į televiziją, kur prašydavo sudainuoti maestro dainas.– prisiminė J. Bareikis.
L. Rastokaitė papildė, kad pasiruošimas apėmė ir itin kruopštų tekstų pasirinkimą.
„Kernagis yra pasakęs: „Aš pasirašau po kiekviena eilute, kurią dainuoju.“ Nesvarbu, ar tai būtų Vincas Mykolaitis-Putinas, ar Juozas Erlickas. Iš tikrųjų jis buvo parinkęs labai gerus tekstus, o jų yra tikrai daug. Pavyzdžiui, dainos „Tamošiaus bekepurio piršlybos“ tekstas užima septynis puslapius. Tai klasika, tai Kazys Binkis. Tokias dainas atlikti – vienas malonumas“, – teigė L. Rastokaitė.
Susipina muzika ir aktorystė
Nors abu atlikėjai scenoje jaučiasi tvirtai, jie pripažįsta, kad repeticijų procesas pareikalavo daug jėgų.
„Ši programa yra kitokia – savita, žaismingesnė. Džiaugiamės, kad dirbame su aukščiausio lygio muzikantais, kurie, ačiū Dievui, per repeticijas turi kantrybės su mumis.“ – juokėsi artistai.
„Šiandien premjeroje net muzikantų prašėme pavaidinti, aiškinome, ką daryti. Tai teatralizuotas šou, kuriame muzika ir žodis susipina į vientisą pasakojimą“, – sakė Jokūbas ir Lina.
„Kabaretas tarp girnų“ – tai ne tik koncertas, bet ir galimybė trumpam užverti duris į pilką kasdienybę bei išgyventi bendrystės jausmą.
„Šis pasirodymas sužadino tokius jausmus, kuriuos sunku apibūdinti žodžiais. Kartu su vyru pasinėrėme į jaunystės laikus, kai kasmet vasaras leisdavome Palangoje ir nepraleisdavome V. Kernagio pasirodymų. Jaučiamės pakylėti. Matėme, kad ir aplink buvę bendraminčiai švytėjo iš laimės, niūniavo smagias dainas ir atsipalaidavo taip, kaip ir priklauso koncerto metu“, – sakė po premjeros džiugiais veidais Palangos koncertų salės prieigose sutikti vilniečiai Genovaitė ir Jonas Linkevičiai.
Po šios sėkmingos premjeros atlikėjai su komanda ruošiasi dideliam turui – nuo gruodžio 3 dienos šią gyvo garso muzikinę programą pristatys visoje Lietuvoje.
Jokūbas BareikisLina RastokaitėVytautas Kernagis
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