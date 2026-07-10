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Andrius Mamontovas vasaros pabaigą pasitiks scenoje – laukia trys koncertai po atviru dangumi

2026 m. liepos 10 d. 11:17
Vasaros pabaigoje įvyks trys šventiniai Andriaus Mamontovo koncertai po atviru dangumi. Rugpjūčio 21–23 d. Klaipėdos piliavietėje, Druskonio ežero amfiteatre Druskininkuose ir Kauno jachtklube atlikėjas pasirodys su grupe, o koncertuose skambės ryškiausios jo dainos iš skirtingų kūrybos laikotarpių.
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Tai bus vieninteliai šio sezono A. Mamontovo pasirodymai su grupe. Paskutinio koncerto vakarą, rugpjūčio 23 d., atlikėjas minės ir savo 59-ąjį gimtadienį.
„Nesu iš tų, kurie mėgsta švęsti gimtadienį. Groti koncertą per gimtadienį mano atveju yra pats geriausias sprendimas. Nereikia specialiai galvoti, kur pakviesti svečius ir ką pakviesti. Kas nori, gali ateiti“, – sako A. Mamontovas.
Šie metai dainų autoriui prasidėjo stipria koncertine banga. Pavasarį nuskambėjęs areninis „TIK HITAI“ turas ir finalinis koncertas Kalnų parke subūrė tūkstančius klausytojų, o geriausiai žinomos dainos scenoje įgavo naują koncertinę jėgą.
Svarbi šio koncertinio etapo dalis – A. Mamontovą lydinti tarptautinė muzikantų komanda, kurioje yra ir jo sūnus Andrius Mamontovas jaunesnysis. Berlyne gyvenantys ir kuriantys jauni profesionalai į sceną atsineša stiprų tarpusavio ryšį, jauną energiją ir gyvą pulsą.
Iš Maltos kilęs gitaristas Daniel Ganado sako, kad ši muzika jam pirmiausia atsiveria per klausytojų ryšį su dainomis. „Man tai vis dar atrodo kaip svajonė – groti su draugais muziką, kuri turi tokią gilią istoriją ir kurią žmonės taip stipriai myli. Kiekvienas koncertas yra nauja, labai jaudinanti patirtis“, – sako D. Ganado.
Koncertuose skambės A. Mamontovo dainos iš skirtingų kūrybos laikotarpių – kūriniai, seniai tapę stipriausia jo koncertų ašimi. Rugpjūčio vakaruose po atviru dangumi jos įgaus šiltesnį vasaros pabaigos skambesį: daugiau oro, gyvos grupės energijos ir tiesioginio ryšio su publika.
A. Mamontovo vasaros koncertai su grupe vyks rugpjūčio 21 d. Klaipėdos piliavietėje, rugpjūčio 22 d. Druskonio ežero amfiteatre Druskininkuose ir rugpjūčio 23 d. Kauno jachtklube.
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