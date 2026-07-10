Artėjančio gimtadienio proga Žilvinas Žvagulis sau pasidovanojo ypatingą dovaną

Kartu su daina pristatomas ir vaizdo klipas, kuriame pasirodo ne atsitiktiniai veidai. Jame nusifilmavo ilgametis Žilvino bičiulis, vienas garsiausių Lietuvos sunkiaatletis olimpietis Ramūnas Vyšniauskas, profesionali boksininkė Austėja Aučiūtė bei kovotojas Naglis Kanišauskas.
Su Ramūnu Vyšniausku atlikėją sieja ilgametė draugystė, todėl, anot Žilvino, net nebuvo abejonių, kad būtent jis čia turi būti.
Boksininkė Austėja Aučiūtė man priminė apie šią dainą, todėl ji taip pat yra šios istorijos dalis, todėl ir filmavosi klipe.
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Ne mažiau simboliška ir Naglio Kanišausko istorija. Su kovotoju Žilvinas susipažino per UTMA turnyrą.
„Naglis vieną dieną paskambino ir paklausė, ar galėčiau jį palydėti į ringą su mano daina „Klaipėda“. Aišku, sutikau. Abu esame klaipėdiečiai, todėl tas ryšys atsirado labai natūraliai. Po to gimė ir mintis, kad jis puikiai tiktų šiame klipe“, – prisimena atlikėjas.
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Pasak Ž. Žvagulio, klipas nėra tik gražių vaizdų rinkinys.
Dainoje yra eilutė – „Būna, nusisuka fortūna“. Man atrodo, daugelis ją yra girdėję ar net pavartoję kasdienybėje, nors ne visi žino, kad ji atkeliavo būtent iš šios dainos. Sportininkai turbūt geriausiai supranta jos prasmę – kiek darbo reikia įdėti dėl vienos pergalės ir kaip svarbu po kiekvieno išbandymo nesustoti. Būtent tokius žmones ir norėjau parodyti šiame klipe“, – sako Ž. Žvagulis.
„Jeigu jau pasidovanojau sau dainą, tai belieka atšvęsti gimtadieni. Švęsiu gimtadienį scenoje savo pamiltam krašte – Drevernos uoste, su gyvo garso grupe. (Svečiuose atlikėja Diamond). Kviečiu ir jus visus atšvęsti kartu su mumis“, – šypsosi Ž. Žvagulis.
Bilietus į liepos 24 dieną Drevernos uoste vyksiantį Žilvino Žvagulio gimtadienio koncertą jau galima įsigyti čia.