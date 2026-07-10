Monika Liu ir „Los Secretos de Pablo“ pagaliau oficialiai pripažįsta: tarp jų vyksta muzika

Iš gerbėjos – į scenos partnerę
Publikai „Los Secretos de Monika Liu“ yra naujas projektas, tačiau jo istorija prasidėjo gerokai anksčiau. Monika Liu ne kartą yra prisipažinusi esanti viena didžiausių „Los Secretos de Pablo“ gerbėjų. Vėliau atsirado bendri koncertai ir tolimesnės muzikinės idėjos.
„Kai pirmą kartą išgirdau „Los Secretos de Pablo“, pagalvojau – pagaliau. Pagaliau kažkas Lietuvoje groja muziką, po kurios nesinori eiti namo. Ėjau į jų koncertus kaip klausytoja, o po jų visada išeidavau laimingesnė. Kartais viskas taip ir prasideda – nuo labai gero koncerto“, – šypsosi Monika Liu.
Didžiausios paslaptys slypi čia pat
„Los Secretos de Pablo“ daugelį metų tyrinėjo Lotynų Amerikos muzikinį paveldą. Tačiau ilgainiui suprato, kad viena didžiausių muzikinių paslapčių slypi visai čia pat – lietuviškoje estradoje.
„Pavadinime turime žodį Secretos – paslaptys. Ilgai jų ieškojome svetur, kol supratome, kad senoji lietuvių estrada turi neįtikėtinai stiprias melodijas, tekstus ir istorijas, kurios nusipelno būti išgirstos šiandien. Su Monika Liu mus suvienijo noras pratęsti tos muzikos gyvavimą“, – sako muzikantas Aurimas Rimeikis.
Taip gimė ir albumo „Šešėliai lange“ idėja. Grupė ėmė ieškoti unikalių dainų, kurias kadaise dainavo mūsų tėvai ir seneliai, tačiau užuot jas atkūrę, pasirinko suteikti joms naują gyvenimą – naujas aranžuotes papildant jas šių dienų energija.
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„Man šis projektas nėra apie nostalgiją. Jis apie – smalsumą. Apie norą pažvelgti į mūsų senelių laikų dainas taip, lyg jos būtų parašytos vakar. Jose tiek daug meilės, ilgesio, humoro ir šviesos, tad jos natūraliai atranda savo klausytoją ir šiandien“, – sako Monika Liu.
Oficialus albumo pristatymo koncertas – „Vasaros Terasoje“
Rugsėjo 3-osios vakarą „Vasaros terasa“ trumpam taps vieta, kur susitiks skirtingos kultūros ir kartos.
Daugiau nei penkiolika muzikantų, Lotynų Amerikos muzikinė energija, Liutauro Janušaičio ir Jievaro Jasinskio aranžuotės bei Monikos Liu balsas naujam gyvenimui prikels dainas, kurios kažkada skambėjo mūsų senelių namuose.