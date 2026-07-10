Vaido Baumilos premjera: naujas skambesys ir karštas vaizdo klipas „Kas yra?“

„Su komanda labai kryptingai ieškome modernaus garso, keliaujame po koncertus, todėl nėra paslaptis, kad daug semiamės žinių, esame smalsūs naujo fono eksperimentuose ir patys nuo to kaifuojam. Visa tai, manau, puikiai girdisi ir naujausioje dainoje „Kas yra?““, – pasakoja Vaidas Baumila.
Nors muzikinis skambesys keičiasi, Vaidas sako, kad svarbiausia jam išlieka nuoširdžios temos. Naujausiame kūrinyje atlikėjas paliečia emocinio ryšio ir tarpusavio bendravimo klausimus.
„Ši daina yra apie vieną šiuolaikiškiausių ir, turbūt, daugeliui artimiausių problemų – nesusikalbėjimą, o kartais apskritai nesikalbėjimą. Ir pats tai patiriu, ir vis dar mokausi atvirai kalbėti apie savo emocijas su mylimais žmonėmis. Tačiau nuolat girdžiu istorijas, kai žmonės tiesiog palieka žinutę „ant seen“, užsidaro savyje, užveria duris ir nesupranta, kad taip skaudina ne tik kitus, bet ir save. Todėl šiuo kūriniu noriu pakviesti daugiau kalbėtis, mažiau užsispirti ir dažniau rinktis emociškai brandų pokalbį“, – sako atlikėjas.
Kartu su daina pristatomas ir vaizdo klipas, kurio atmosfera perteikia vidinę įtampą bei emocinį nerimą. Filmavimo atmosferą dar labiau sustiprino ir alinantis karštis – filmavimo aikštelėje termometrai rodė daugiau nei 30 laipsnių.
„Visas klipe jaučiamas erzulys yra labai tikras. Filmavome daugiau nei trisdešimties laipsnių karštyje, todėl emociškai ir fiziškai buvo tikrai nelengva. Kita vertus, tas karštis labai tiko pačiai kūrinio temai. Juk dažnai kyla klausimas – kaip surasti bendrą nusiraminimo tašką, kai aplink tiek daug erzinančio triukšmo?“ – pasakoja Vaidas.
Naujausią kūrinį gyvai išgirsti bus galima ir artimiausiuose V. Baumilos koncertuose. Rugpjūčio 16 dieną atlikėjas pasirodys Palangos gintaro muziejaus parke (bilietus platina „Kakava“), o rugsėjo 4-ąją surengs koncertą Vilniuje, Lukiškių kalėjime 2.0.