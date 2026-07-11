Gerbėjams – skaudus smūgis: Tash Sultana atšaukė pasirodymą Vilniuje

Muzikantė nusprendė atšaukti visą rugpjūtį turėjusį vykti Europos koncertinį turą, todėl jos pasirodymas, numatytas rugpjūčio 16-ąją Lukiškių kalėjimo komplekse, taip pat yra atšaukiamas.
Apie pasikeitusius planus socialiniuose tinkluose pranešė renginio organizatoriai.
„Naujienos liūdnos, bet ir taip nutinka. Tash Sultana šiandien atšaukė visą savo turą po Europą. Sugrįžimas į mūsų sceną taip pat neįvyks.
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Perduodam žinutę nuo muzikos agentūros 8 Days A Week ir informaciją dėl bilietų grąžinimo:
Įsipareigojam grąžinti pinigus visiems bilietų savininkams į jų banko sąskaitą iš kurios buvo pirkti bilietai. Pinigų už bilietus grąžinimas vyks automatiškai ir bus atliktas ne vėliau kaip rugpjūčio 16 d. Nieko papildomai daryti nereikia. Tuo pasirūpins oficialus agentūros bilietų platintojas Bilietai.lt. Jei pirkai bilietą kasoje, prašysim užpildyti prašymą.
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Toks koncerto ar renginio atšaukimas yra didelis praradimas visoms pusėms. Patys labai laukėm šio koncerto. Į jį planavo atvykti ir daug Tash Sultana fanų iš kitų šalių.
Priminsim, kad mūsų organizuotas ir pilnai išparduotas istorinis Tash Sultana pasirodymas 2022 m. Vilniuje buvo vienas pirmųjų tokių didelių vardų Lukiškių kalėjimo komplekse ir labai norėjom tai pakartoti.
Ačiū muzikos industrijai ir už tokias patirtis.
8 Days A Week hq“, – teigė organizatoriai.
Į gerbėjus kreipėsi ir pati Tash Sultana.
„Priėmiau sunkų sprendimą atšaukti artėjančius rugpjūčio koncertus Europoje. Su komanda išbandėme visas įmanomas galimybes to išvengti, tačiau neradome sprendimo, kuris veiktų.
Žinau, kaip tai nuvilia, ypač tuos, kurie planavo keliones, ėmė laisvadienius ir ruošėsi atvykti į koncertus. Labai atsiprašau.
Man reikia daugiau laiko užbaigti albumą taip, kaip pati sau keliu kartelę. Išleisti ką nors prasčiau būtų nesąžininga nei jūsų, nei muzikos atžvilgiu. Jūs nusipelnėte geriausio mano darbo, ir būtent tokį ketinu jums pristatyti.
Ačiū už supratingumą ir nuolatinį palaikymą. Nekantrauju kuo greičiau pasidalyti šia muzika su jumis“, – skelbė atlikėja.