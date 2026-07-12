Inga Valinskienė ruošiasi ypatingam vakarui: toks bus vienintelis

Jau visai netrukus, liepos 18-ąją, atlikėjos laukia paskutinis, ypatingas šios vasaros akordas. Kovą arenoje didžiulę minią gerbėjų pakerėjusi žvaigždė šįkart laikinojoje sostinėje surengs visiškai kitokį koncertą VDU Botanikos sode – vienintelį turo pasirodymą po atviru dangumi.
„Gal nuskambės kiek nekukliai, tačiau žmonės, ateinantys į atsisveikinimo koncertus, galėtų patvirtinti – kiekvienas šio turo pasirodymas vis kitoks ir savaip ypatingas. Kaskart einu į sceną žinodama, kad į šią vietą, jei kažkada ir grįšiu, tai jau tik kaip žiūrovė. Būtent tai viską keičia: nuo publikai atiduodamos maksimalios energijos iki ore tvyrančio beribio dėkingumo kiekvienam atėjusiam,“ – pasakoja I. Valinskienė.
Turas „Visada Jūsų“ metų pradžioje jau prakeliavo penkias didžiąsias šalies arenas, šeštadienį įvyko vienintelis suplanuotas koncertas pajūryje, o paskutiniam vasaros akordui pasirinkta išskirtinė vieta Kaune – VDU Botanikos sodas.
Netrukus paskutinį turą surengsianti I. Valinskienė: bus graži pabaiga
„Tai bus vienintelis „Visada Jūsų“ pasirodymas po atviru dangumi. Koncerto išvakarėse VDU Botanikos sode vyks „Kvapų naktis“, o liepos 18-ąją čia kvepės bei gėlėmis žydės mano muzika.
Visiems puikiai pažįstamas dainas papildys gamtos garsai – vėjas, lapų šlamėjimas, mūsų neribos nei sienos, nei lubos, virš galvos – tik dangus. Kas gali būti romantiškiau? Man šis vaizdas mintyse skamba tarsi tikrų tikriausia poezija“, – dalinasi dainininkė.
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Įspūdingiausiems, finaliniams karjeros pasirodymams dainininkė su gausia profesionalų komanda paruošė išties įsimintinus šou. Čia skamba ne tik patys populiariausi I. Valinskienės hitai, bet ir jos širdžiai brangiausia kūryba. Scenoje su atlikėja drauge gyvai gros grupė „Vairas“.
Ypatingas, paskutinis šios vasaros I. Valinskienės turo „Visada Jūsų“ koncertas po atviru dangumi VDU Botanikos sode Kaune vyks jau sekantį šeštadienį, liepos 18 dieną. Daugiau informacijos – Valinskiene.lt.