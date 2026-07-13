Prieš pat koncertą Valdovų rūmų kieme – Imany žinutė gerbėjams

„Women Deserve Rage“ – tai kvietimas priimti visas emocijas, kurias buvome mokomos slopinti, ypač mes, moterys. Pyktis nėra jausmas, kurio turėtume bijoti – jis turi savo paskirtį.
Tai signalas, sakantis, kad kažkas yra negerai. Neigti savo pyktį dažnai reiškia nenorėti pripažinti neteisybės. Išmokę jo klausytis, užuot jį tildę, galime paversti jį pokyčio, orumo, gijimo ir laisvės jėga“, – prieš šio vakaro koncertą sako Imany.
Į jos pasirodymą Valdovų rūmų Didžiajame kieme liko paskutiniai bilietai.
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Kovo mėnesį prasidėjusios gastrolės jau aplankė Maroką, Turkiją, Lenkiją, Graikiją ir Armėniją. Pasak atlikėjos, kiekvieną vakarą koncertas įgauna vis kitą emocinį atspalvį, tačiau publikos reakcija išlieka vienodai stipri.
„Žmones dažnai nustebina jau pati įžanginė kalba, nes ji iš karto nubrėžia būsimo vakaro toną. Koncertas sudėliotas beveik kaip trijų veiksmų opera – skirtingi emociniai skyriai veda publiką per visą istoriją“, – pasakoja dainininkė.
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Labiausiai Imany jaudina tai, kad klausytojai priima šį kvietimą ir tampa aktyvia pasakojimo dalimi.
„Jie ateina ne vien pasiklausyti dainų – jie tampa istorijos dalimi. Šios gastrolės suteikia balsą moterims, kurios ne visada turi galimybę kalbėti ir būti išgirstos tokiu mastu. Kiekvieną vakarą jaučiu, kad publika tai supranta, ir dėl to gimsta kažkas labai galingo“, – sako ji.
Vilniuje Imany pristatys naujausią savo kūrybos etapą, tačiau vakaro programoje skambės ir Lietuvos klausytojams gerai pažįstamos dainos. Naujuosius kūrinius dalis žmonių pirmą kartą išgirsta būtent koncertuose – atlikėja tai vadina vienu gražiausių šių gastrolių atradimų.
„Šiandien atrasti naują muziką tapo gerokai sudėtingiau. Muzikos klausymosi platformos suteikia neįtikėtinų galimybių, tačiau kartu sukuria milžinišką konkurenciją. Algoritmai vieniems projektams suteikia daugiau matomumo nei kitiems, todėl ne visi atlikėjai vienodai lengvai pasiekia naujus klausytojus.
Dėl to daugybė žmonių Women Deserve Rage pirmą kartą atranda būtent koncerte. Man tai labai gražu. Tai primena, kad gyva muzika tebėra vienas galingiausių būdų užmegzti ryšį su žmonėmis. Kiekvieną vakarą matau, kaip publika priima naująsias dainas, ir tai yra nepaprastai prasminga“, – teigia Imany.
Scenoje ją lydės tarptautinė muzikantų grupė, tapusi svarbia šios programos emocinės ir muzikinės jėgos dalimi.
„Grupėje vyrauja nuostabi atmosfera. Visi nuoširdžiai tiki šiuo projektu, o man nepaprastai pasisekė, kad mane supa tokie talentingi muzikantai. Kiekvieną vakarą jie atsineša į sceną labai daug atvirumo ir energijos. Manau, publika jaučia, kaip stipriai visi tikime tuo, ką kartu kuriame“, – pasakoja dainininkė.
Į Vilnių Imany grįžta po beveik dešimtmečio. Atlikėja sako iki šiol prisimenanti čia patirtą publikos šilumą.
„Koncertuoti Vilniuje man buvo tikras malonumas. Esu labai sujaudinta publikos šilumos ir atvirumo“, – Lietuvos gerbėjams perduoda ji.
Svarbiausias jos palinkėjimas šio vakaro klausytojams – iš koncerto išsinešti drąsą priimti savo pačių tiesą.
„Labiausiai tikiuosi, kad išėję iš koncerto žmonės jausis drąsiau priimdami savo tiesą – kad ir kokia ji būtų“, – sakė atlikėja.