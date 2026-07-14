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Gitaristas Robertas Semeniukas pristato dainą vaikams

2026 m. liepos 14 d. 09:49
Gerai žinomas Lietuvos gitaristas ir kompozitorius, grupės „Žalvarinis“ įkūrėjas Robertas Semeniukas pristato pirmąją savo dainą vaikams, rašoma pranešime žiniasklaidai.
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„Mintis įrašyti vaikišką dainelę kilo neatsitiktinai. Auginame dukrytę, kuri gana anksti pradėjo rodyti susidomėjimą muzika. Namuose turime daug muzikos instrumentų – visur pilna gitarų, garbingoje vietoje stovi ir pianinas, ant sienų kabo ukulelės, mandolinos, būgneliai, barškučiai ir kiti gražūs daikčiukai. Vaikui patinka juos liesti, išbandyti, tai jai suteikia daug džiaugsmo.
Man, kaip muzikantui, smagu tai stebėti, todėl natūraliai kilo noras įamžinti pirmuosius mažo žmogaus žingsnelius muzikoje. Pamenu, kad mūsų akustiniuose koncertuose gerbiama Veronika Povilionienė uždainuodavo vaikišką dainelę „Kvolijosi šilo meška“. Ji man labai patiko ir įstrigo atmintyje. Šią dainelę dažnai dainuojame savo vaikui.
Dar nemokėdama kalbėti, būdama vos pusantrų metukų, dukrytė pradėjo su mumis niūniuoti tą melodiją. Tuomet supratau, kad reikia įamžinti šį ypatingą momentą. Kūrinio idėja gimė grojant pianinu, pasisodinus dukrą ant kelių – taip gavosi improvizuotas šeimyninis trio.
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Manau, kad tai bus graži pradžia įgyvendinant pažadą sukurti daugiau vaikiškų dainelių. Galbūt ateityje jos taps vaikams skirto muzikos albumo dalimi, kurio galėtų klausytis visi vaikai ir jų tėveliai. Šią dainą gimtadienio proga skiriu savo dukrai“, – pasakojo Robertas.
Su džiaugsmu pristatau klausytojams šį kūrinį, kurio jau galima klausytis visose pagrindinėse muzikos platformose.
nauja dainaRobertas Semeniukas

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