Šią savaitę vyksiančiame festivalyje „Yaga Gathering“ – plati dienos veiklų programa

„Kuo didesnis renginys, tuo daugiau skirtingų bendruomenių ar žmonių grupių su įvairiais pomėgiais į jį atvažiuoja, tad kuruodami dienines veiklas, galvojame ir apie jų įvairovę, – pasakoja „Yaga Gathering“ dienos veiklų programos kuratorė ir ilgametė jogos mokytoja Julija Jadevičiūtė. – Šis renginys, jo erdvė ir programa – didžiuliai, tad kiekvienas dalyvis galės patirti savą, kiekvienam galbūt visiškai kitokį, festivalį, savas patirtis.“
„Veiklų ir pramogų ieškantys renginio dalyviai visuomet turės iš ko rinktis – „Yaga Gathering“ metu, ko gero, nėra valandos, kai nieko nevyksta“, – šypsosi J. Jadevičiūtė. Dienos veiklos čia suskirstytos į keturias erdves: atradimų, sveikatingumo, kūrybinių dirbtuvių ir vaikams skirtus užsiėmimus, o paplūdimyje prie ežero dienomis veiks „LRT OPUS“ muzikos scena.
„Sveikatingumo erdvė yra skirta sugrįžti į save, atrasti sielos, kūno ir proto balansą, čia vyks judesio, kvėpavimo, muzikos ir net balso praktikos: nuo jogos ir meditacijos iki kontaktinės improvizacijos, kakavos ceremonijos, sutartinių dainavimo ar miško maudynių. Per patį vidurvasarį „Yaga Gathering“ vyksta labai gražiame miške, tarp žemuogių ir mėlynių, tad tai yra nuostabi terpė pailsėti ir paieškoti vidinio balanso“, – kviečia programos kuratorė.
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Smalsiems protams organizatoriai parengė kaip niekad didelę atradimų programą, kurioje savo žiniomis šiemet dalinsis net 13 pranešėjų. „Temos – įvairiausios: nuo psichologinės sveikatos iki skaitmenizacijos. Pavyzdžiui, psichologė Jovita Kiežė pasakos, kaip tausoti nervų sistemą renginių metu, socialinė inovatorė Paula Cukura įkvėps optimizmo dalindamasi utopiniais ateities scenarijais, o muzikos prodiuseris ir sąmoningumo mentorius Gražvydas OM pasakos apie skaitmeninių garsų „stipriklius“, kurie mus veikia panašiai, kaip E621 veikia maisto industrijoje.“
„Yaga Gathering“ taip pat lankysis ir paskaitą skaitys žinomas Lietuvos mokslininkas, CERN laboratorijoje su didžiausiu dalelių greitintuvu eksperimentus atliekantis dr. Mindaugas Šarpis – jis pasakos, kaip susiformavo mūsų visata. O klimatologas Silvestras Dikčius pasakos apie kitą eksperimentą, kai „TikTok“ iššūkis virto ištvermės ritualu: pradėjęs nuo 960 g sveriančio akmens, Silvestras kasdien jį spardė ir fiksavo, kaip jis nusidėvėjo iki 545 g, kol 26-ąją dieną suskilo per pusę. Šis eksperimentas įkvėpė paskaitą apie visuomenės ir ekologijos pagreitėjimą.
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Tiems, kurie festivalio dienas norės tiesiog leisti prie ežero, muzikos kuratorius Nerijus Damaševičius kartu su „LRT OPUS“ sudarė dieninę muzikos programą. „Tai – paplūdimio scena pačia geriausia prasme, – šypsosi jis. – Norisi ją padaryti kitokią nei visos kitos, tad didžioji dalis programos yra gyvi pasirodymai bei muzika, kuri neskamba jokioje kitoje scenoje – sutartinės, happy hardcore, gitaros, drum‘n‘bass.“
Kūrybinių dirbtuvių dalyviai galės ne tik savo rankomis pasigaminti prisiminimą iš festivalio, bet ir pasipuošti vakarui. „Šiemet turėsime itin daug veiklų, skirtų puoštis – nuo veido dekoravimo ar kasyčių pynimo iki body marbling – specialios kūno marginimo technikos. Gausios šių dirbtuvių komandos padės pasipuošti ir išreikšti savo vidinį „aš“ galbūt dar nemėgintais būdais“, – pasakoja J. Jadevičiūtė.
„Yaga Gathering“ nepamiršta ir vaikų – dalis jo ištikimų dalyvių ir organizatorių kasmet atvyksta su atžalomis, tad festivalis rengia ir mažiesiems skirtų veiklų programą. „Nuo ketvirtadienio vakaro iki sekmadienio pietų vaikams skirtoje erdvėje vyks įvairiausios pramogos – judesio praktikos, piešimas ant veidų, žongliravimo dirbtuvės, burbulų pūtimas ar mandalų dėliojimas iš to, ką randame miške. Į vaikams skirtą erdvę tėvai su atžalomis galės užsukti kada panorėję – pasinaudoti piešimo priemonėmis ar kartu pažaisti“, – pasakoja dienos veiklų kuratorė.