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Valdovų rūmuose publiką sužavėjusi prancūzų žvaigždė Imany įvertino Vilnių: atskleidė, ką iš tiesų mano

2026 m. liepos 14 d. 21:07
Lrytas.lt
Liepos 13 d. Valdovų rūmų Didžiajame kieme koncertą surengė prancūzų muzikos žvaigždė Imany. Ne pirmą kartą Lietuvoje koncertavusi atlikėja šį kartą turėjo galimybę pasimėgauti Lietuvos sostine.
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Socialiniuose tinkluose ji pasidalijo žinute su sekėjais ir atvirai pasakė, ką mano apie Vilnių.
„Sugrįžau į Vilnių. Juokinga, nors čia buvau 5–6 kartus niekada nebuvo galimybės pasimėgauti miestu.
Man patinka čia sugrįžti – žmonės visada malonūs, maistas geras ir man patinka medžiai, gamta.

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Miestas labai gražus, jaučiasi, kad čia saugu, taiku“, – feisbuke prieš koncertą kalbėjo Imany.
Vilniuje Imany pristatė naujausią savo kūrybos etapą, o vakaro programoje skambėjo ir Lietuvos klausytojams gerai pažįstamos dainos.
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Naujuosius kūrinius dalis žmonių pirmą kartą išgirsta būtent koncertuose – atlikėja tai vadina vienu gražiausių šių gastrolių atradimų.
Nors į Vilnių Imany grįžo po beveik dešimtmečio. Atlikėja sakė iki šiol prisimenanti čia patirtą publikos šilumą.
„Koncertuoti Vilniuje man buvo tikras malonumas. Esu labai sujaudinta publikos šilumos ir atvirumo“, – kalbėjo ji.
 
ImanyVilniusLietuva
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