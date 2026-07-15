Alanas Chošnau gerbėjams pristato naujieną

„Meilė dar gyva“ skamba ne kaip graži meilės istorija, o kaip nuoširdus pasakojimas apie vidinį lūžį ir jausmus, kurie kartais gyvena ilgiau nei pati istorija.
Pasak atlikėjo, naujas kūrinys „Meilė dar gyva“ gimė iš daugeliui mūsų pažįstamos būsenos – kuomet protas supranta, kad santykiai jau baigėsi, tačiau širdis vis sugrįžta ten, kur buvo svarbu, kur vis dar skauda. Tai daina, kviečianti pabūti su savimi ir galbūt leisti sau prisipažinti, kad dalis jausmų dar kurį laiką liks nepaleisti.
„Mes dažai sakome – širdžiai neįsakysi, viskas jau baigėsi, tik ne mano širdyje... Lyg supranti, kad kelio atgal nebėra, tačiau prisirišimas ir meilės jausmas dar niekur nedingo. Ši nauja daina man yra būtent apie tą ribą – kai gyvenime jau stojo tyla, o viduje dar siaučia jausmai“, – sako A. Chošnau.
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Naujojoje dainoje meilė nėra romantizuojama ar idealizuojama. Ji atsiveria su ilgesiu, vidiniu nuovargiu ir klausimais, į kuriuos ne visada randame atsakymus. Tai kūrinys apie žmogišką būseną, pereinamąjį etapą, kai dar neužtenka jėgų eiti toliau.
„Nenorėjau kurti dainos apie tobulą meilę. Norėjau kalbėti apie tikrą būseną, kai kartu su išsiskyrimu aplanko stiprus nesaugumo jausmas. Tačiau man buvo svarbu, kad dainoje išliktų ir viltis – labai trapi, galbūt vos pastebima, bet vis dėlto tikra“, – pasakoja atlikėjas.
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Dainos vaizdiniuose atsiveria nakties ir vidinio klaidžiojimo pasaulis. Meilė čia nebėra jauki ir patogi – ji skaudina, grąžina į praeitį ir neleidžia iki galo atsiriboti nuo to, kas buvo išgyventa.
Muzikine prasme „Meilė dar gyva“ – tai emocionalus, augančia įtampa paremtas kūrinys. Santūri pradžia palaipsniui išauga į stiprų, plačiai atsiveriantį priedainį. Trapus pianino motyvas, pulsuojantis ritmas, sodrus A. Chošnau vokalas ir auganti muzikinė jėga sukuria skambesį, kuriame susitinka pažeidžiamumas ir emocinis pakilimas.
„Man svarbu, kad ši daina paliktų pėdsaką. Kad ji nebūtų vien eterio fonas, o kurtų klausytojo būseną. Kartais daina žmogų pasiekia ne iš karto – ji prisijaukinama po truputį ir pagaliau paliečia kažką labai asmeniško. Tikiuosi, kad „Meilė dar gyva“ taps būtent tokia daina“, – sako atlikėjas.
„Meilė dar gyva“ tęsia naują A. Chošnau kūrybinį etapą, kuriame vis daugiau vietos skiriama emociniam tikrumui, brandai ir artimam ryšiui su klausytoju.
Galbūt kiekvienas šioje dainoje išgirs vis kitą istoriją. Vienam ji primins artimą žmogų, kitam – praeitą gyvenimo etapą, neištartus žodžius ar jausmą, kurį ilgai bandė pamiršti.
Naujoji A. Chošnau daina „Meilė dar gyva“ jau pasiekiama visose pagrindinėse skaitmeninėse muzikos platformose, jos galite pasiklausyti ir čia:
Alanas Chošnaunaujienanauja daina
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