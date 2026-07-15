Grupė „Biplan“ kviečia į vasaros koncertus: gerbėjams turi gerą žinią

Visos grupės mintys dabar – apie artėjančius pasirodymus Lietuvoje ir Latvijoje. Šiemet griausmingai 30-ąjį gimtadienį atšventę „biplanai“ kviečia pasimatyti liepos 22 d. „Uostas13“ Šventojoje, liepos 23 d. klube „Oldman“ Palangoje ir liepos 30 d. Lukiškių kalėjime 2.0 Vilniuje.
Bilietus į šiuos vasaros koncertus platina „Shownet.lt“ ir „Bilietai.lt“.
Pasak muzikantų, pernai koncertai buvo nerealūs, tad jie sau pažadėjo būtinai sugrįžti šiemet ir su trenksmu!
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Iškart po pasirodymo „Lukiškių kalėjime 2.0“ „Biplan“ keliaus į didžiausią Baltijos šalyse muzikos festivalį „Summer Sound“ Liepojoje, kuriame pasirodys liepos 31 dieną.
„Yra tekę koncertuoti Rygoje, Daugpilyje, – prisimena grupės vokalistas Maksas Melmanas. – Groti ne Lietuvos publikai visuomet įdomi patirtis. Tačiau muzika pati savaime yra pakankamai universali kalba, tad viliuosi, kad publika pagaus „Biplan“ emociją. Taip pat, žinoma, tikimės ir tautiečių palaikymo, nes atvykti į Liepoją – išties netoli.“
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Vasaros karščiu alsuosiančiuose koncertuose „Biplan“ atliks vasariškiausias dainas „O mes prie jūros“, „Jūros gilumos spalvos akių mergaitė“, „Kapitonai“ ir didžiausius savo hitus: „Amore“, „Labas rytas“, „Kino filmai 2015“ ir daugelį kitų.
Skambės ir viena populiariausių „Biplan“ dainų „Sexodromai“, kurios koncertine versija, įrašyta ir nufilmuota „Biplan 30: Gimtadienio koncerte“ „Compensa“ salėje, grupė visai neseniai pasidalino „YouTube“ kanale.