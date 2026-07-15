Grupė „Sadboi“ žengia į naują etapą

Pirmasis grupės pasirodymas įvyks jau penktadienį, liepos 17 d., Palangoje, pajūryje vykstant „Aurum 1006 km lenktynėms“.
„Sadboi“ per beveik dešimt metų scenoje užkariavo milijonus klausytojų širdžių savo išskirtiniais ritmais, įsimintinomis melodijomis ir giliomis prasmingomis dainomis.
Šiandien jie žengia naują karjeros etapą ir rengiasi didžiausiems savo solo koncertams su gyvo garso grupe liepos 17 d. Palangoje „Oldman“ erdvėje ir spalio 9 d. Kaune.
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Vos tik pristatę didžiausius savo koncertus, grupės nariai sulaukė klausimų, ar tai – atsisveikinimas?
„Tai tik pavadinimas, kuris yra toks pats, kaip ir mūsų naujausios dainos „Paskutinį kartą“, kurią neseniai pristatėme su vaizdo klipu. Mes tikrai neatsisveikiname. Priešingai – žengiame naują karjeros etapą ir klausytojus kviečiame į išskirtines patirtis koncertuose su gyvo garso grupe. Mes labai laukiame šių koncertų.
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Nuolat ieškome ne tik naujo skambesio, bet ir naujų patirčių mūsų klaustojams. Koncertai su gyvo garso grupe leidžia sukurti nepamirštamą energetiką ir užmegzti betarpišką ryšį su publiką. Mums tai ypač svarbu“, – sako „Sadboi“ narys, dainų autorius ir muzikos prodiuseris Edgaras Koldaras.
Grupė savo klausytojams ruošia naują programą. Koncertuose gyvai skambės naujausios dainos iš albumo „Nuogas“, o taip pat dar niekur neskambėjusios dainos iš dar tik būsimo naujausio SADBOI albumo.
Klausytojai taip pat išgirs žinomiausius SADBOI hitus, užkariavusius Lietuvą: „Ašaros kris“, „Blizgantys Naikai“, „Ką turiu“ ir daugelį kitų. Televizijos projektų „Naujas hitas“ ir „Muzikinė kaukė“ dalyvis Edgaras Koldaras taip pat atliks publikos jau pamiltą dainą „Pražydo“.
„Groti su gyvo garso grupe – išskirtinė patirtis mums, kaip atlikėjams, o mūsų klausytojams tai yra išskirtinė galimybė išgirsti kitokį jų pamiltų dainų skambesį. Galime pažadėti, kad tai bus labai stiprios energijos koncertai.
Ketiname sukurti kaitinančią atmosferą ir padovanoti aukštą kokybę. Paruošėme ir naujų dainų iš šiuo metu kuriamo albumo, kuris tikrai nustebins mūsų klausytojus“, – sako „Sadboi“ narys, muzikos prodiuseris Artiomas Penkevičius.