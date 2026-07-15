Palangoje – nemokamas „Italo disco“ vakarėlis

Nemokamose dūzgėse šiemet pasirodys Justės Kraujelytės ir Sauliaus Sakavičiaus duetas „Pluie de Comètes“ su „italo disco“ šou.
„OlyBet“ remiamas „Moterų iššūkis“ yra vienas didžiausių automobilių sporto festivalio „Aurum 1006 km powered by Hankook“ renginių.
Nuo 2017 metų organizuojamame išskirtinai moterims skirtame renginyje dalyvės vairuoja, naviguoja, naudodamosi kelio knyga ieško įvairių objektų, atlieka užduotis ir varžosi skirtingose įskaitose.
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Šiemet devintą kartą rengiamas ralis liepos 17-ąją prasidės iškilmingu renginio atidarymu ir ekipažų paradu pagrindinėje 1006 km lenktynių trasoje. Vėliau moterys leisis į pajūrio keliais besidriekiantį maršrutą, o vakare sugrįš į lenktynių miestelį, kur bus apdovanotos geriausiai pasirodžiusios komandos.
Vakare, nuo 23 valandos, šventė persikels į Palangos „OlyBar“ kokteilių barą, kuriame gitaristas Saulius Sakavičius ir vokalistė Justė Kraujelytė, scenoje žinomi kaip „Pluie de Comètes“, į pajūrį atveš itališkos diskotekos atmosferą.
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2018-aisiais susikūręs duetas savo muzikoje jungia praėjusių dešimtmečių disco, synth pop, prancūziškos ir itališkos popmuzikos skambesius su šiuolaikiniais indie dance bei nu-disco stiliais. 2024 metais atlikėjai su daina „Be Careful“ pateko į nacionalinės „Eurovizijos“ atrankos finalą, o šiemet pristatė energingą itališko disko įkvėptą kūrinį „Under the Sun“.
„Moterų iššūkio“ dūzgės bus ne vienintelis nemokamas „Aurum 1006 km powered by Hankook“ savaitės renginys Palangos „OlyBar“ bare. Liepos 18-ąją, pasibaigus pagrindinėms lenktynėms, čia taip pat vyks oficialus jų vakarėlis, kuriame koncertuos Oksanos Pikul ir Monikos Kvietkutės duetas „Pupytės“, o šventinę nuotaiką pratęs didžėjus ir kitos pramogos.
Oficialios „Moterų iššūkio, kurį remia „OlyBet“ dūzgės vyks liepos 17 d. nuo 23 val. Palangoje, Vytauto g. 35 įsikūrusiame „OlyBar“ kokteilių bare. Dueto „Pluie de Comètes“ pasirodymas ir kitos vakaro pramogos – nemokamos. Atvykus būtina pateikti fizinį galiojantį asmens dokumentą – pasą arba asmens tapatybės kortelę. Į renginį įleidžiami tik asmenys nuo 21 metų.