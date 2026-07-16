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Iglė Bernotaitytė po pertraukos pristato naują dainą: paaiškino, kodėl joje mažai žodžių

2026 m. liepos 16 d. 13:01
Iglė Bernotaitytė pristato naują dainą „Man atsakyki“ ir prasitaria apie būsimąjį albumą. Pastaruoju metu dainininkė muzikinėmis naujienomis nelepino, tačiau gausūs gerbėjai tikrai jos ilgėjosi prisukdami daugiau nei tris milijonus paskutinės, daugiau nei prieš metus, pasirodžiusios dainos peržiūrų.
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Dainininkė prisipažįsta, kad muzikinė pauzė buvo ne atsitiktinė. „Tai buvo laikas reikalaujantis daugiau iššūkių, kantrybės. Nusimetinėjo senos versijos, seni įsitikinimai. Ir tas laukimo etapas, kol įsitvirtina naujesnė tavo versija, gali būti kiek bauginantis. Dariau sąmoningą pertrauką, kroviau patirtį, išgyvenimus ir dabar noriu tai sudėti į naująjį albumą“, – sako Iglė.
Daina „Man atsakyki“ gimė iš labai žmogiškų jausmų: laukimo ir ilgesio. „Kartais atrodo, kad lauki ne tik žmogaus, bet ir savęs šalia jo. Daina yra apie tas bemieges naktis, kai mintys sukasi ratu, skaičiuoji minutes ir ieškai atsakymo į klausimą, kurio niekas kitas be tavęs atsakyti negali. Tekste žodžių nėra daug. Norėjosi palikti vietos klausytojo mintims ir išgyvenimams“, – sako ji.
„Man atsakyki“ – ir apie nekantrumą, savęs ieškojimą per nepatogius dalykus. Apie jausmą, kad nebegali pasivyti kitų. Tačiau lenktynės baigiasi, kai supranti, kad iš tiesų nėra kur skubėti. Ir lenktyniauti nėra su kuo, visi mes savam pažinimo kely“, – įsitikinus dainininkė.
Daina „Man atsakyki“ – tikrai ne paskutinė naujiena, kurią jums parengė Iglė. Visai neseniai dienos šviesą išvydo ir netikėtas jos ir dainininkės Edilijos Nikartaitės (buvusi „Geltona“) duetas „Tu netikėjai manim“. Iglė turi suplanavusi ir dar kelias dainų premjeras, kurios bus pristatytos visai netrukus.
Dainininkė šypsosi – vasarą spės suderinti ir poilsį, ir darbą. „Noriu viso albumo, noriu koncertų su savomis naujomis ir senomis dainomis. Mano muzikinis kelias nėra tipiškas: toks vingiuotas, su sustojimais. Tačiau dabar atrodo, kad pagavau pagreitį ir viskas vyksta beprotišku greičiu“, – juokėsi Iglė.
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