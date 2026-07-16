 Po įspūdingo pasirodymo Kopenhagoje – „Gravity Beach Festival“ šį šeštadienį keliasi į Vilnių.

Daugiau nei 60 tūkstančių sekėjų vienijanti tarptautinė „Gravity“ bendruomenė per pastaruosius metus išaugo į vieną ryškiausių elektroninės muzikos platformų, organizuojančią renginius tiek Lietuvoje, tiek Danijoje. Kopenhagoje vykęs festivalis sulaukė gausaus lankytojų dėmesio, o dabar organizatoriai tą pačią energiją ir tarptautinio lygio atmosferą žada perkelti į Lietuvos pajūrį.
„Norime, kad žmonės atvažiuotų ne tik į koncertą, o į visos dienos patirtį. Kopenhagoje dar kartą įsitikinome, kad būtent tokio formato žmonės šiandien ieško – muzikos, bendruomenės, vasaros ir laisvės jausmo vienoje vietoje“, – teigia organizatoriai.
Festivalio muzikinę programą ves vieni ryškiausių elektroninės muzikos vardų. Ant scenos pasirodys pasaulinio garso atlikėjas Kevin de Vries, kurio kūryba puikiai pažįstama „Afterlife“ gerbėjams. Prie jo prisijungs Jovani bei kiti ryškūs Lietuvos elektroninės muzikos vardai.
Tačiau „Gravity Beach Festival“ – kur kas daugiau nei muzika. Visą dieną festivalio dalyvių lauks aktyvacijos ir pramogos paplūdimyje: „Red Bull“ lenktynės, beer pongo turnyrai, partnerių prizai, poilsio zonos, paplūdimio barai bei įvairios staigmenos, kurios kurs tikrą vasaros festivalio atmosferą nuo pirmųjų valandų iki saulėlydžio.
Organizatoriai neslepia, kad pastarosiomis dienomis sulaukia daug klausimų apie orų prognozes, tačiau ramina – Lietuvos vasara visuomet išlieka nenuspėjama.
„Orai mūsų negąsdina. Lietuvoje prognozės keičiasi kone kas valandą, todėl esame pasiruošę įvairiems scenarijams. Svarbiausia – žmonių nuotaika ir energija, o visa kita paliksime vasarai. Kopenhagoje sukūrėme įsimintiną šventę, dabar metas tą pačią atmosferą atvežti į Vilnių.“
Šį šeštadienį Valakampių paplūdimys taps vieta, kur susijungs elektroninė muzika, vasaros laisvė ir tarptautinio lygio festivalio patirtis. Organizatoriai tikisi, kad būtent šis renginys taps vienu ryškiausių šios vasaros įvykių ir dar kartą įrodys, jog kokybiški elektroninės muzikos festivaliai Lietuvoje gali drąsiai lygiuotis į didžiausius Europos renginius.