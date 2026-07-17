Aistė Smilgevičiūtė ir grupė „Skylė“ pristato naują dainą: kas ta paslaptingoji Imbarė?

Pagal legendą, vėjo dukra žvaigždė Imbarė, pamilusi žemiškąjį Salantą, nusileidžia ant žemės ir virsta kalnu Salanto upės slėnyje.
Ši daina yra ir dovana penktąjį kartą vykstančiam tarptautiniam gyvosios istorijos festivaliui KURŠĒ ONT IMBARIES. Jo metu ir įvyks dainos premjera gyvai kartu su Salantų miesto vaikų choru.
Festivalis KURŠĒ ONT IMBARIES tradiciškai vyksta liepos 17–18 dienomis Imbarės piliakalnyje (Kretingos r.). Šiemet čia jau penktą kartą atgis daugiau kaip tūkstantį metų menanti kuršių žemės istorija.
A. Armonaitė – apie tai, ką veikia dabar, valdžios skandalus ir ar grįš į politiką
Kuršių genčiai atminti skirtas tarptautinis gyvosios istorijos festivalis KURŠĒ ONT IMBARIES pakvies leistis į kelionę po daugiau kaip tūkstančio metų senumo kuršių, baltų genčių, vikingų ir kitų Europos tautų pasaulį – ten, kur paveldas tampa ne pasakojimu, o gyva patirtimi.
Per penkerius metus festivalis tapo vienu ryškiausių gyvosios istorijos renginių Lietuvoje. Kasmet į Imbarę susirenka gyvosios istorijos klubai, amatininkai, istorikai, archeologai, muzikantai ir lankytojai iš Lietuvos bei užsienio. Šiomis dienomis vienas reikšmingiausių kuršių piliakalnių virsta gyvu istorijos pažinimo centru, kuriame atgyja senieji amatai, karyba, buitis ir daugiau kaip tūkstančio metų senumo gyvenimo būdas.
Susiję straipsniai
Festivalio ugnies įžiebimą lydės išskirtinė muzikinė premjera – pirmą kartą nuskambės Imbarei skirta daina, kurios autorius – grupės „Skylė“ vedlys ir kompozitorius Rokas Radzevičius.
Festivalio muzikinę programą papildys grupės ANDULĒ, GYVATA, SVIRTIS ir iš Vengrijos atvykstanti grupė BORDÓ SÁRKÁNY. Senosios kultūros įkvėpta muzika, skambėsianti Imbarės piliakalnio apsuptyje, papildys gyvosios istorijos pasakojimą ir sukurs išskirtinę atmosferą, kurioje susilies istorija, gamta ir gyvoji kultūra.