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Atlikėja IVEL pradėjo vasaros muzikinę kelionę: saulę palydėjo kartu su klausytojais

2026 m. liepos 18 d. 16:45
Jaukus vasaros vakaras, jūros artumas, gyvai skambantys klavišiniai ir muzika, kurią norėjosi ne tik girdėti, bet ir išjausti. Taip Klaipėdoje prasidėjo IVEL akustinių koncertų ciklas, subūręs klausytojus į ypatingą muzikinį susitikimą po atviru dangumi, rašoma pranešime žiniasklaidai.
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„Kupolas Klaipėda“ tą vakarą prisipildė ne tik muzikos, bet ir ypatingos atmosferos.
Kol už horizonto leidosi saulė, IVEL kartu su publika keliavo per jautriausius savo kūrinius – skambėjo klausytojų jau pamėgti „Fantazijos vaisius“, „Tau daugiau nedainuosiu“, „Akimis parodyk“, naujausias singlas „Lauk manęs“, o taip pat ir dar niekur viešai nepristatyta kūryba.
Gyvai atliekama muzika ir artima erdvė sukūrė intymią atmosferą, kurioje kiekviena daina skambėjo itin asmeniškai. Čia nebuvo skubėjimo ar triukšmo – tik muzika, nuoširdus ryšys su klausytojais ir vasaros vakaras, kurį daugelis dar ilgai prisimins.

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„Tokie koncertai man yra patys artimiausi širdžiai. Kai tarp scenos ir publikos nebelieka atstumo, atrodo, kad kiekviena daina įgauna visai kitą prasmę. Labai norėjau, kad žmonės bent trumpam pamirštų kasdienį skubėjimą ir tiesiog pabūtų kartu su muzika. Jaučiu, kad tą vakarą mums pavyko sukurti kažką labai tikro“, – sako IVEL.
Pajūris atlikėjai visuomet buvo ypatinga vieta. Todėl ir ši akustinė programa buvo kuriama galvojant apie erdves, kuriose muzika natūraliai susilieja su gamta, vakaro šviesa ir jūros ramybe. Neatsitiktinai pirmasis koncertas įvyko Klaipėdoje, o jau netrukus ši muzikinė kelionė persikels į Nidą.
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Po šilto susitikimo Klaipėdoje IVEL jau ruošiasi dar vienam vasaros vakarui prie jūros. Rugpjūčio 7 dieną atlikėja klausytojus pakvies į „Nidos prieplauką“, kur skambės išskirtinė akustinė programa – kupina jautrių istorijų, gyvos muzikos ir artumo.
Bilietus į koncertą platina „Bilietai.lt“. Bilietų kiekis ribotas.
KoncertasKlaipėdaatlikėja
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