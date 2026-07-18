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Ignaliną sudrebino įspūdingas SEL šou už 145 tūkst. eurų: ošė tūkstantinė minia (1)

2026 m. liepos 18 d. 23:06
Lrytas.lt
Ignalina vidurvasario savaitgalį triukšmingai atšventė įspūdingą sukaktį – miesto 160-ąjį gimtadienį. Net šešias dienas trukusioje šventėje netrūko koncertų, sporto varžybų, parodų, edukacijų, ekskursijų ir pramogų visai šeimai, o pagrindiniu jubiliejaus akcentu tapo didysis koncertas Laisvės aikštėje.
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Dar gerokai iki šventės daugiausia dėmesio sulaukė žinia, kad vakaro kulminacija taps Egidijaus Dragūno-Selo pasirodymas. Viešojoje erdvėje kilo audringos diskusijos, kai paaiškėjo, jog renginiui pasirašyta 145 tūkst. eurų vertės sutartis.
Tiesa, organizatoriai tuomet pabrėžė, kad ši suma nebuvo skirta vien atlikėjo honorarui – į ją įėjo visa renginio techninė dalis: scenos įrengimas, profesionali garso ir apšvietimo įranga, LED ekranai, logistika, techninio personalo darbas bei kiti organizaciniai sprendimai, reikalingi vienam didžiausių miesto jubiliejaus renginių.
Tačiau šeštadienio vakarą kalbos apie skaičius liko nuošalyje. Į Ignalinos centrą susirinko tūkstantinė minia, o scenoje pasirodė Simona Smirnova ir Alecas Hutsonas, NØRA BLU, legendinė grupė „Lemon Joy“. Vakarui įsibėgėjus atėjo laukiamiausias momentas – į sceną žengė Egidijus Dragūnas-Selas.

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Skambant populiariausiems grupės hitams, tūkstančiai žiūrovų dainavo kartu su atlikėju, o įspūdingą atmosferą kūrė modernūs šviesų efektai, galingas garsas ir didžiuliai LED ekranai.
Jubiliejinis koncertas tapo pagrindiniu Ignalinos 160-ojo gimtadienio akcentu ir vainikavo kelias dienas trukusią miesto šventę.
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Šeimadienis Ignalinoje

IgnalinaEgidijus Dragūnas-SelasKoncertas

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