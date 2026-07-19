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Sausakimšoje Palangos koncertų salėje – vienintelis Roko Yan vasaros solinis koncertas

2026 m. liepos 19 d. 16:30
Vienas populiariausių šalies popmuzikos kūrėjų ir atlikėjų Rokas Yan šeštadienio vakarą pajūrio publiką pakvietė į vienintelį šią vasarą suplanuotą solinį koncertą. Sausakimšoje Palangos koncertų salėje pirmą kartą gyvai nuskambėjo ir kūriniai iš neseniai pristatyto naujausio atlikėjo albumo „Alkis“.
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Pilnutėlėje salėje susirinkę klausytojai kartu dainavo ne tik naujausius albumo kūrinius, bet ir jau dideliais hitais tapusias dainas bei kitus gerbėjų pamėgtus kūrinius. Pusantros valandos trukęs koncertas tapo išskirtiniu vasaros vakaru tiek ištikimiausiems atlikėjo gerbėjams, tiek pajūryje atostogaujantiems muzikos mylėtojams.
„Šis koncertas buvo vienintelis mano solinis pasirodymas šią vasarą, todėl norėjosi, kad jis būtų ypatingas. Buvo nepaprastai gera matyti tiek daug klausytojų, girdėti juos kartu dainuojančius ir pirmą kartą gyvai pristatyti albumo „Alkis“ dainas. Tokie vakarai primena, dėl ko kuriu muziką“, – po koncerto sakė Rokas Yan.
Palangos koncertas tapo svarbiu etapu ruošiantis didžiausiems atlikėjo karjeros pasirodymams – muzikiniams šou „Alkis“. Jau lapkričio 20 dieną Rokas Yan pasirodys Kauno „Žalgirio“ arenoje, o gruodžio 18 dieną surengs koncertą „Arena Vilnius“.
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