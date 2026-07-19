Selas Ignalinoje užkūrė vakarėlį, kokio neturėjo joks miestas: po šou – netikėta jo žinutė

Dar gerokai iki šventės daugiausia dėmesio sulaukė žinia, kad vakaro kulminacija taps Egidijaus Dragūno-Selo pasirodymas.
Viešojoje erdvėje kilo audringos diskusijos, kai paaiškėjo, jog renginiui pasirašyta 145 tūkst. eurų vertės sutartis.
Tiesa, organizatoriai tuomet pabrėžė, kad ši suma nebuvo skirta vien atlikėjo honorarui – į ją įėjo visa renginio techninė dalis: scenos įrengimas, profesionali garso ir apšvietimo įranga, LED ekranai, logistika, techninio personalo darbas bei kiti organizaciniai sprendimai, reikalingi vienam didžiausių miesto jubiliejaus renginių.
Tačiau šeštadienio vakarą kalbos apie skaičius liko nuošalyje. Į Ignalinos centrą susirinko tūkstantinė minia, o scenoje pasirodė Simona Smirnova ir Alecas Hutsonas, NØRA BLU, legendinė grupė „Lemon Joy“.
Vakarui įsibėgėjus atėjo laukiamiausias momentas – į sceną žengė Egidijus Dragūnas-Selas. Čia jis surengė įspūdingą šou: atliko savo žinomiausius hitus.
Dar prieš pat koncertą Selas savo oficialioje feisbuko paskyroje pasidalijo trumpa informacija, kad į sceną lips 22 valandą.
Egidijus savo šou ignaliniečiams dovanojo net dvi valandas.
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Koncerto metu jis kreipėsi į miesto gyventojus ir svečius, sveikino visus su gimtadieniu, o po šou iškart pasidalijo vaizdo įrašu iš miesto šventės. Matyti, kaip tūkstantinė publika ošia.
„Ačiū. Ignalina. Myliu“, – brūkštelėjo jis.