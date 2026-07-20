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Lietaus prognozės neišgąsdino: Valakampių paplūdimyje šėlo tūkstančiai ir būrys žinomų veidų

2026 m. liepos 20 d. 12:32
Nors šeštadienio orų prognozės žadėjo lietų, jos nesustabdė elektroninės muzikos gerbėjų. Į Valakampių paplūdimį susirinkę tūkstančiai žmonių dar kartą įrodė, kad tikra festivalio nuotaika nuo oro nepriklauso. „Gravity Beach Festival“ virto viena ryškiausių šios vasaros dienos švenčių – nuo pirmųjų pasirodymų iki saulėlydžio paplūdimys buvo pilnas šokančių žmonių, muzikos ir vasariškos atmosferos, rašoma pranešime žiniasklaidai.
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Vienu laukiamiausių festivalio akcentų tapo Lietuvos elektroninės muzikos scenos atstovas Jovani. Specialiai „Gravity Beach Festival“ parengtas house muzikos pasirodymas nustebino net ilgamečius atlikėjo gerbėjus – publika išgirdo kitokią Jovani pusę, o energija prie scenos viso pasirodymo metu išliko aukščiausiame taške.
Tarptautinę festivalio programą vainikavo vienas ryškiausių pasaulio elektroninės muzikos vardų – Kevin de Vries. Po pasirodymo atlikėjas neslėpė įspūdžių apie Lietuvą.
„Lietuva mane nustebino nuostabiais žmonėmis ir gamta. Jaučiasi, kad publika čia iš tikrųjų gyvena muzika – žmonės šoka, jaučia kiekvieną kūrinį ir sukuria ypatingą atmosferą“, – po pasirodymo sakė Kevin de Vries.

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Festivalio organizatoriai pripažįsta, kad prieš renginį daugiausia klausimų kėlė būtent orų prognozės, tačiau realybė pranoko lūkesčius.
„Lietuviška vasara visada išlieka nenuspėjama, tačiau dar kartą įsitikinome, kad žmonės atvyksta ne dėl idealaus oro, o dėl emocijos. Tūkstančiai šokančių žmonių paplūdimyje parodė, jog svarbiausia – atmosfera, muzika ir bendruomenė. Esame be galo dėkingi kiekvienam, kuris pasirinko būti kartu, taip pat „Faders Up“ ir „Event Solutions“ komandoms, padėjusioms įgyvendinti festivalį“, – sako festivalio organizatoriai.
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Šių metų „Gravity Beach Festival“ sujungė tarptautinius elektroninės muzikos vardus, Lietuvos atlikėjus ir išskirtinę paplūdimio atmosferą. Festivalio lankytojai mėgavosi ne tik muzika, bet ir įvairiomis pramogomis, partnerių aktyvacijomis bei vasariška poilsio zona, kuri visai dienai pavertė Valakampių paplūdimį tikru elektroninės muzikos centru.
Sėkmingai įvykęs renginys dar kartą patvirtino, kad dienos festivalių kultūra Lietuvoje sparčiai auga, o „Gravity Beach Festival“ tampa vienu laukiamiausių vasaros elektroninės muzikos renginių, pritraukiančiu tiek vietos publiką, tiek tarptautinius atlikėjus, kurie iš Lietuvos išsiveža ne tik įspūdžius apie gamtą, bet ir prisiminimus apie išskirtinę publikos energiją.
Valakampių paplūdimysFestivalis92 vasaros dienos

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